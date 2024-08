Real Madrid-Atalanta, moviola: l’arbitro ha rischiato di condizionare il match

La prova di Sandro Scharer nella Supercoppa di Varsavia analizzata ai raggi X, il fischietto svizzero ha ammonito quattro giocatori, due per parte

Classe 1988 Sandro Schärer, l’arbitro svizzero designato per Real Madrid-Atalanta, ha cominciato nel 2004 ed è riuscito a raggiungere il massimo campionato svizzero l’1 dicembre 2013, diventando arbitro internazionale solamente due anni dopo, nel 2015. Nella stagione 2023/24, Schärer ha arbitrato nel campionato svizzero, la Super League, ben 11 incontri, dimostrando la sua abilità nel gestire situazioni complesse sul campo. ha avuto l’opportunità di dirigere partite prestigiose in diverse competizioni Uefa. In Champions League, ha diretto la partita della fase a gironi tra Inter e la Real Sociedad, conclusa a reti inviolate. In Europa League, Schärer ha diretto due partite significative. La prima è stata la sfida tra i greci dell’AEK Atene contro il Brighton di Roberto De Zerbi, terminata con il risultato di 1-0 per gli inglesi. La seconda è stata il ritorno degli ottavi di finale giocati a Bergamo tra Atalanta e Sporting Lisbona, conclusa per 2-1. Agli Europei ha alternato cose buone ad altre meno buone ma come se l’è cavata ieri sera?

I precedenti di Scharer con Real e Atalanta

Scharer è una vecchia conoscenza finora favorevole all’Atalanta, che con lui ha battuto 2-1 a Bergamo lo Sporting Lisbona (33′ Pote, 46′ Lookman, 59′ Scamacca) nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, competizione poi vinta il 22 maggio a Dublino, il 14 marzo scorso. E’ stata la terza volta dei nerazzurri col trentaseienne insegnante zurighese già conosciuto ai tempi dell’andata dei playoff di Europa League, da retrocessi dal girone di Champions, il 17 febbraio di tre anni fa: a Tiquinho (16′) rispose Berat Djimsiti con una doppietta, sempre sugli sviluppi di un angolo, di testa e di piede, tra 16′ e 18′ del secondo tempo. Fausto agli spagnoli anche il loro unico incrocio col fischietto elvetico. Un tris al Celtic Park di Glasgow nel raggruppamento di Champions League, il 6 settembre 2022, gol di Vinicius, Modric e Hazard, ovviamente con Carletto Ancelotti in panchina.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti connazionali Stéphane De Almeida e Jonas Erni, con l’ucraino Balakin IV uomo; il tedesco Dankert al Var e lo svizzero San all’Avar, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Ederson, Bellingham, Vinicius jr. e Djimsiti

Real Madrid-Atalanta, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Dopo soli 9′ arriva il primo giallo ed è per Ederson. Fiscale e severo l’arbitro svizzero Schärer che ammonisce il mediano dell’Atalanta, reo di aver trattenuto Valverde dopo un corpo a corpo perso in mezzo al campo. Un provvedimento che ha rischiato di condizionare il giocatore e la gara. Al 34′ Bellingham interviene duro su Musso nel tentativo di anticipare il portiere dell’Atalanta, arriva l’ammonizione. Al 42′ scintille tra Vinicius e De Roon. Il brasiliano rifila un pestone all’olandese e viene ammonito, poi se la prende col giocatore dell’Atalanta accusandolo di avere accentuato l’intervento. Al 45′ Vinicius mette in mezzo da destra una palla velenosa, la difesa bergamasca è ferma e chiede il fuorigioco ma il brasiliano si trova in posizione regolare, colpisce di collo esterno sinistro e Musso è salvato dalla parte alta del montante. Al 64′ sanzionato anche Djimsiti. Entrataccia su Bellingham, il difensore albanese dell’Atalanta si becca il cartellino giallo. Regolari i due gol del Madrid e Real-Atalanta finisce 2-0.