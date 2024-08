Real Madrid-Atalanta 2-0 pagelle: Bellingham è già galattico, Mbappé sfonda, che bravo De Roon

Dopo un primo tempo equilibrato, i Blancos nella ripresa accendono le loro stelle e distruggono le speranze degli orobici. Bellingham migliore in campo.

L’Atalanta dura un tempo e contro questo Real Madrid non basta. Tutto secondo copione: allo stadio Nazionale di Varsavia sono i Blancos di Carlo Ancelotti ad assicurarsi la Supercoppa Europea. Il successo del team spagnolo arriva nella ripresa, quando le numerose stelle a disposizione decidono che è giunta l’ora di salire in cattedra. Le firme del trionfo sono di Valverde e Mbappé ma è Bellingham il trascinatore degli iberici, che escono ancora una volta dal campo con un trofeo in mano.

L’assenza di Koop e le parole di Percassi

Il caso Koopmeiners ha scosso la vigilia di Atalanta-Real Madrid ma la posta in palio è troppo importante per concedersi distrazioni. L’argomento delicato viene così archiviato dall’amministratore delegato degli orobici poco prima del fischio d’inizio del match: “Vogliamo molto bene a Koop. Sappiamo cosa ha dato e cosa ha ricevuto, a volte si può incappare in qualche errore. Oggi ne è un esempio, ma per noi è un giocatore molto importante“. Il giocatore, in accordo con la Juve, si è chiamato fuori dalla Supercoppa europea.

Il pressing della Dea congela i Blancos

Ma Gasperini ha tra le proprie fila le risorse per schierare una formazione comunque adeguata. Tocca a Pasalic agire alle spalle del duo formato da Lookman e De Ketelaere. Ancelotti propone il nuovo arrivato Mbappé per completare il tridente magico con Vinicius jr e Rodrygo più Bellingham da mezz’ala. La pressione alta della Dea imprigiona i Blancos, impossibilitato a ragionare. Una traversa per parte ma 0-0: così si conclude una prima frazione di gioco positiva per i nerazzurri.

Le stelle spagnole affossano la Dea

L’equilibrio si spezza dopo un’ora di gioco. Da un errore di Musso sul rinvio, Vinicius Jr scatta sulla fascia e serve un cioccolattino a Valverde che a porta vuota insacca per l’1-0. A quel punto i nerazzurri provano a inserire i nuovi arrivati Retegui e Godfrey. Poco dopo però arriva anche il raddoppio di Mbappé che chiude definitivamente i giochi.

Top e flop dell’Atalanta

De Roon 6,5 Senso della posizione e tanta intelligenza tattica: due requisiti che lo rendono migliore in campo dei suoi.

Senso della posizione e tanta intelligenza tattica: due requisiti che lo rendono migliore in campo dei suoi. Ederson 6 Solita gara di sostanza, ci mette il suo anche se contro un avversario evidentemente superiore.

Solita gara di sostanza, ci mette il suo anche se contro un avversario evidentemente superiore. Lookman 5,5 Tanto tuonò… che non piovve. Stavolta il nigeriano non raccoglie le opportunità che gli capitano mostrandosi spesso lento e macchinoso sotto porta.

Tanto tuonò… che non piovve. Stavolta il nigeriano non raccoglie le opportunità che gli capitano mostrandosi spesso lento e macchinoso sotto porta. Hien 5,5 Macchia la sua prestazione con l’errore sul gol di Mbappé.

Macchia la sua prestazione con l’errore sul gol di Mbappé. Zappacosta 5,5 Fuori posizione in occasione del vantaggio iberico.

Top e flop del Real Madrid

Bellingham 7,5 Anima della squadra. Ci mette fisico e tecnica sempre al servizio della causa.

Anima della squadra. Ci mette fisico e tecnica sempre al servizio della causa. Vinicius Jr 7 Gli basta poco per accendersi ma quando ci riesce non ce n’è per nessuno.

Gli basta poco per accendersi ma quando ci riesce non ce n’è per nessuno. Mbappé 6,5 Il nuovo numero 9 delle Merengues timbra subito il cartellino. La sensazione è che qui possa divertirsi molto.

Il nuovo numero 9 delle Merengues timbra subito il cartellino. La sensazione è che qui possa divertirsi molto. Tchouameni 5,5 Tante imprecisioni, difensivamente non impeccabile.

Real Madrid-Atalanta 2-0: il tabellino

Marcatori: 59′ Valverde (R), 68′ Mbappé (R)

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal (dall’89’ Vazquez), Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham (dall’89’ Ceballos); Rodrygo (76′ Modric), Mbappé (83′ Brahim Diaz), Vinicius (dall’88’ Guler). A disposizione: Lunin, Gonzalez, Endrick, Vallejo, Camavinga, Garcia, Ramon. All.: Ancelotti.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien (dal 9o’ Palestra), Kolasinac (71′ Bakker); Zappacosta (62′ Godfrey), de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic (dal 90′ Manzoni), Lookman; De Ketelaere (62′ Retegui). A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Sulemana, Cassa, Comi, Tornaghi, Vavassori. All. Gasperini.

Arbitro: Scharer (SVI)

Ammoniti: Ederson (A), Bellingham (R), Vinicius (R), Djimsiti (A)