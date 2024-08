Percassi "manda" Koopmeiners alla Juve, bianconeri tra Conceicao e Nico Gonzalez: e Kalulu prende tempo

Il presidente dell'Atalanta parla dell'olandese prima della sfida con il Real Madrid: gli vogliamo bene, ci dispiace che non sia qui, quando si è giovani si incappa in errori

Lo strappo ormai è irreparabile, si aspetta soltanto l’ok da Bergamo. A quel punto, il viaggio (breve) di Teun Koopmeiners in direzione Torino potrà iniziare. Perché l’offerta di 55 milioni + bonus soddisfa le richieste degli orobici, che aspettano soltanto di mettere le mani su un sostituto.

Koopmeiners, parla Percassi

D’altronde le parole del presidente atalantino Percassi, nel prepartita della finale di Supercoppa europea contro il Real Madrid, sono abbastanza chiare: “Koopmeiners? Siamo molto affezionati e lui e ci dispiace che non sia qui a fare quello che ha fatto – ha detto il numero uno dell’Atalanta – noi gli vogliamo molto bene, a volte quando si è giovani si può incappare in qualche errore e oggi è uno di questi esempi”. Insomma, non c’è da capire il “se”, bensì il “quando” andrà alla Juventus.

Thiago Motta aspetta le ali

Per Thiago Motta, un dettaglio non da poco, visto che la rosa bianconera è quantomai bisognosa di rinforzi. Si spera che la trattativa tra Atalanta e Celtic per O’Riley si concluda a breve, ma nel frattempo in casa Juve sono molti i fronti aperti. Innanzi tutto sugli esterni: Nico Gonzalez della Fiorentina si sta raffreddando e Francisco Conceiçao del Porto si sta scaldando. Il figlio d’arte di Sergio, vecchia conoscenza di Lazio, Parma e Inter, è il profilo più vicino per il reparto avanzato, almeno secondo quanto riportano i media portoghesi. L’operazione si potrebbe concludere sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma l’impressione è che i bianconeri faranno comunque un ultimo tentativo per Nico Gonzalez.

Juve, Kalulu è vicino

L’acquisto più vicino è quello di Pierre Kalulu dal Milan. Il francese non ha preso parte al Trofeo Silvio Berlusconi tra i rossoneri e il Monza, il dirigente Ibrahimovic ha fatto intendere che presto lascerà Milanello e così dalla Continassa stanno tentando l’affondo definitivo per il classe 2000. L’obiettivo è averlo in tempo per la sfida contro il Como, l’operazione si sta concretizzando sulla base di un prestito oneroso da 3,5 milioni con diritto di riscatto a 14 milioni, più 3 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Kalulu ha accettato l’offerta, vuole soltanto capire se Fonseca non gi darà spazio: in tal caso, partirà in direzione Torino.

