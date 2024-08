Juventus Szczesny, addio ufficiale, solo Galliani sa cosa farà, rabbia sul web: "Vergogna, ingrati"

Il portiere polacco rescinde il contratto dopo sette anni, resta incerto il suo futuro mentre sui social si scatenano i tifosi nostalgici

Era nell’aria ma ora è ufficiale: la Juventus, tramite una nota ufficiale, ha cominciato di aver risolto consensualmente il rapporto con Wojciech Szczesny. Il portiere polacco lascia il club bianconero dopo 7 anni, il suo posto tra i pali viene preso dall’ex Monza Di Gregorio.

Il comunicato della Juventus

Questo il comunicato del club bianconero: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto consensualmente con il calciatore Wojciech Tomasz Szczesny il contratto di diritto alle prestazioni sportive. Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2023/2024, pari a € 1,6 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore”. Più sentito l’omaggio sull’account twitter: “Grazie Tek“.

Galliani sa dove andrà Szczesny

Il portiere era stato seguito a lungo anche dal Monza ma alla fine l’affare è saltato. Proprio ieri l’ad del club brianzolo, Adriano Galliani, prima del Trofeo Berlusconi aveva rivelato: “So che cosa farà Szczesny, ma non sono autorizzato a dirlo. Non illudiamo, non diciamo impossibile al mondo, ma è un giocatore della Juventus. Risolveranno, non risolveranno, ma noi non c’entriamo”.

La rabbia dei tifosi della Juve

Fioccano le reazioni sui social, i tifosi in lacrime per l’ennesimo epurato: “Portiere pazzesco, mi dispiace un casino” e poi: “Fategli una cerimonia allo stadium lunedì” e anche: “ecco che scendono le lacrime”, oppure: “Mandato via come un infame… Grazie Maestro , unico a difendere la Juventus per anni” e ancora: “Tek ti sei dimostrato nei fatti un vero Uomo un grande giocatore che non hai fatto rimpiangere il più grande di tutti Gigi. Speravo in un saluto per te lo meritavi ma magari ci sarà in futuro e queste é e sempre sarà casa tua”

C’è chi scrive: “Uno dei pochi che mi mancherà davvero, non solo per il valore in campo” e poi: “questo addio ha fatto malissimo. Portiere eccezionale e dannatamente sottovalutato a livello internazionale, ci ha salvato nemmeno so quante volte. Buona fortuna Tek, ti auguro il meglio” e anche: “Grazie di tutto Tek, portiere straordinario e uomo anche migliore. Buon proseguimento di carriera (se deciderai di continuare) e scusa per come sei stato trattato, resterai sempre nel cuore di noi tifosi”

Il web è scatenato: “La presenza di Tek è andata oltre il campo, avrebbe trasmesso i valori Juve ereditati da Buffon Chiellini… Mancherà” e poi: “Vergognatevi” e ancora: “Ha preso l’eredità pesantissima di Gigi ed ha dimostrato tutto il suo valore. Dichiarazioni mai banali, un grandissimo portiere ed un grandissimo uomo. Grazie di tutto Tek, sei una Leggenda della Juve” e infine: “Ingrati è dire poco…. Lui un vero signore“.