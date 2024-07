Calciomercato: Morata al Milan, sogno Szczesny per il Monza, Soulé tra Leicester e Roma

Lo spagnolo annuncia il passaggio in rossonero, domani visite mediche a Madrid. La Lazio abbandona Greenwood e punta Bellingham junior del Sunderland

Non è ancora il momento degli annunci ufficiali, ma il countdown è scattato. Il calciomercato inizia ad entrare nella sua fase più calda, magari non come la temperatura esterna, ma quasi. E’ stato innanzi tutto il giorno dell’annuncio di Morata al Milan.

Morata-Milan, l’annuncio

L’attaccante spagnolo, dai microfoni di Cadena Cope, ha ammesso: “Se sto andando al Milan? Devo ancora superare le visite mediche, ma sì”. Test medici domani a Madrid, poi le meritate vacanze dopo l’Europeo vinto con la Spagna. Il Milan verserà la clausola di 13 milioni all’Atletico, e Morata firmerà un quadriennale per una cifra tra i 4,5 ed i 5 milioni a stagione. Molto probabile che il suo debutto con la maglia rossonera possa avvenire il 13 agosto, in occasione del trofeo Berlusconi a San Siro contro il Monza.

Szczesny al Monza, il sogno di Galliani

Ed a proposito di Monza, va registrata l’uscita di Adriano Galliani. “Szczesny è a metà tra la suggestione e il sogno. Vedremo se potrà diventare una trattativa”, ha ammesso il vice presidente dei brianzoli. “Non abbiamo mai pensato ad Audero. Abbiamo Cragno, Sorrentino e Mazza, nessuno dice che debba arrivare un fenomeno in porta. Poi si vedrà. Szczesny ci aiuterebbe a crescere ma il suo nome non deve suonare come sfiducia nei confronti di Cragno. È difficile che il Monza possa prendere un titolarissimo della Juventus”.

Juve, Soulè tiene banco

E se in casa Juventus hanno risolto il problema portieri, si annuncia lungo il calcio mercato per quanto riguarda gli attaccanti. Nella giornata appena conclusa, infatti, Al J-Hotel è stato avvistato l’agente di Matias Soulè, Martin Guastadisegno. Come riporta Sport Mediaset, non è escluso che a breve possa andare in scena un confronto con la dirigenza bianconera per fare il punto della situazione e studiare tutte le opzioni possibili.

Soulè tra Leicester e Roma

Thiago Motta vorrebbe testarlo in ritiro, ma il club deve monetizzare per lanciare l’assalto definitivo a Koopmeiners: il giocatore viene valutato 35 milioni, cifra alla quale per ora si è avvicinato solo il Leicester, che ne offre 30 bonus compresi. La Roma si è fermata a 25, ma sarebbe destinazione più gradita al giocatore. Le parti, come suol dirsi, si aggiorneranno per trovare una soluzione gradita sia alla Juventus che all’argentino.

Lazio su Jobe Bellingham

Infine, da registrare in casa Lazio l’ormai quasi definitivo tramonto sulla trattativa per Mason Greenwood, ormai destinato al Marsiglia nonostante tutte le polemiche in merito alla nota vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista in passato. Il club di Lotito sta virando su soluzioni meno onerose, come ad esempio Jobe Bellingham, fratello minore del campione Jude. Centrocampista 18enne in forza al Sunderland, con cui nell’ultimo campionato ha totalizzato 45 presenze e 7 gol in Championship.

Lazio, Lotito ne ha per tutti: l’ultimo show del presidente