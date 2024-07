Milan, finalmente Morata: il contratto dello spagnolo che piace a Fonseca… e Allegri 

Tutto fatto per il passaggio dall’Atletico Madrid ai rossoneri del capitano della Spagna, attaccante che può fare le fortune del tecnico portoghese così come fu per l’allenatore toscano alla Juventus

Ha concluso Euro2024 da trionfatore e ora Alvaro Morata può finalmente abbracciare il Milan: tutto pronto in rossonero per l’arrivo del capitano della Spagna, attaccante che piace a Paulo Fonseca e che in Italia ha già mostrato il suo valore sotto la guida di Massimiliano Allegri, nella Juventus.

Morata al Milan, l’Atletico Madrid conferma

Alvaro Morata è pronto per diventare un calciatore del Milan. Dopo aver vinto Euro2024 da capitano della Spagna, il 31enne centravanti è deciso a sposare il progetto rossonero: tutto già definito anche con l’Atletico Madrid, come confermato oggi anche dal presidente dei Colchoneros Cerezo. “Morata va al Milan? Sembra di sì – le parole del numero uno del club di Madrid – . All’Atletico chi vuole restare, resta. Chi non vuole restare, poi se ne va. Ci dà fastidio perché Alvaro è un giocatore fantastico e una persona magnifica”.

Morata, al Milan l’attaccante pupillo di Allegri

L’Atletico già rimpiange Morata, dunque. D’altra parte con i Colchoneros l’attaccante ha vissuto la migliore stagione della sua carriera dal punto di vista realizzativo: 21 centri complessivi, di cui 15 nella Liga, 5 in Champions League e uno in Copa del Rey. In serie A, però, Morata lo ricordiamo per l’avventura in bianconero nella Juventus di Massimiliano Allegri: in quella squadra il centravanti spagnolo mostrò tutte le sue qualità, specialmente nella stagione 2020/21 chiusa con 20 reti e ben 12 assist, numeri che fotografano ancora meglio le caratteristiche di un attaccante per il quale il tecnico livornese stravedeva.

Milan: Morata perfetto per Fonseca, Leao e Pulisic

Morata sa segnare, infatti, ma non sa fare solo quello. Per questo d’altra parte il Milan ha deciso di puntare su di lui. Meno tecnico e fantasioso di Joshua Zirkzee, meno goleador (e meno potente) di Romelu Lukaku, Morata è però un attaccante in grado di sacrificarsi per i compagni, aprendo spazi e sfruttando la sua versatilità: sa attaccare la profondità, ma anche cucire il gioco; sa fare da riferimento centrale, ma anche affondare in contropiede. Insomma, rispetto agli altri due si presenta come l’alleato perfetto per Leao e Pulisic, che con il suo arrivo dovrebbero incrementare il loro bottino di reti. O, almeno, questo è quello che si aspettano Fonseca e il Milan.

Milan, il contratto di Morata

In rossonero Morata verrà accolto da un contratto da top player, per un giocatore di 31 anni. Oltre ai 13 milioni di euro necessari a rilevare il suo cartellino dall’Atletico Madrid, il Milan investirà al lordo 32 milioni di euro per l’ingaggio dello spagnolo, attraverso un quadriennale (con opzione per il 5° anno) da 4,5-5 milioni di euro netti. Numeri che dicono semplicemente una cosa: il Milan crede fortemente in Morata.