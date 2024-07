Euro 2024, Spagna-Inghilterra: perché Chiellini è stato fischiato, siparietto con Morata e rivincita social

L'ex difensore dell'Italia è stato protagonista al momento dell'entrata in campo nella finale di Euro 2024 per il passaggio di consegne del trofeo

L’ultimo bacio alla coppa prima di consegnarla ai prossimi campioni di Euro 2024. Il cerimoniale di Chiellini ha fatto il giro del web quando, durante il suo ingresso in campo prima della finale, ha consegnato simbolicamente il trofeo da ex campione in carica alla vincente tra Spagna e Inghilterra. Tutto sperava l’ex capitano della Nazionale italiana tranne che di essere fischiato dai tifosi inglesi al suo ingresso in campo. Le motivazioni e il siparietto tenero con Morata, suo ex compagno di squadra alla Juve.

Euro 2024, perché Chiellini è stato fischiato dagli inglesi

E’ stato tra gli uomini simbolo della Nazionale italiana di mister Mancini nella precedente e gloriosa edizione di Euro 2020. Chiellini, capitano e leader di quel gruppo, non è stato ben accolto dagli inglesi dopo la vittoria dell’Italia a Wembley nella finale proprio contro l’Inghilterra l’11 luglio 2021. L’ex Juve, dopo aver risposto con un sorriso all’accoglienza del pubblico inglese, ha consegnato la coppa.

Chiellini ha poi parlato ai microfoni di Sky, commentando così la sfida decisiva per la conquista del trofeo: “Un po’ di dispiacere c’è a ridare indietro la coppa. Il mio sogno era quello di consegnarlo all’Italia. Purtroppo la meritano molto più di noi. Mi piacerebbe essere in campo, chiunque lo vorrebbe. Vedere l’entusiasmo del pubblico inglese mi dà un brivido positivo”.

Euro 2024, il siparietto tra Chiellini e Morata

Dopo la vittoria della Spagna agli Europei 2024, si è verificato un simpatico scambio di battute tra Giorgio Chiellini, presente in studio, e Alvaro Morata, collegato dal campo su Sky Sport. Morata ha iniziato il dialogo con un tono scherzoso, dicendo di aver voluto chiedere a Chiellini quanto pesasse la Coppa prima della partita, aggiungendo poi di non averlo più fatto per motivi di scaramanzia. L’attaccante spagnolo ha poi espresso la sua stima e affetto per il suo ex compagno di squadra alla Juventus, ricordando i momenti passati insieme.

L’Affetto di Morata per Chiellini

Ex compagni di squadra ma non ex amici. Morata ha colto l’occasione per elogiare Chiellini, sottolineando quanto lo consideri un modello sia come calciatore che come persona. Ha scherzato sui momenti in cui si pestavano i piedi a vicenda, ma ha anche ringraziato l’ex difensore della Juve per come lo ha sempre trattato.

Chiellini, visibilmente commosso dalle parole di Morata, ha ricambiato subito i complimenti, sottolineando quanto stimi Morata come amico. L’ex difensore ha descritto il passaggio di consegne della Coppa come un momento ‘speciale’ e ha detto che non poteva esserci successore migliore.

L’aneddoto di Chiellini su Morata ad Euro 2020

Infine, al termine del collegamento, Chiellini ha raccontato un aneddoto di tre anni fa, dopo la partita dell’Italia contro la Spagna in cui Morata aveva sbagliato uno dei rigori decisivi: “E’ venuto da noi uno per uno e ci ha augurato di vincere l’Europeo. Questo piccolo aneddoto spiega perfettamente chi è Morata. Gli auguro il meglio”.

Tifosi italiani ironizzano sulla sconfitta dell’Inghilterra

“Vi è piaciuto fischiare? E ora ben vi sta… Ancora pasta asciutta dovete mangiare!!!” Tra i commenti più apprezzati dal web, sotto al post social di Giorgio Chiellini, c’è questo sfottò da parte di un tifoso italiano verso gli inglesi che hanno perso l’ennesima finale. E ancora: “Quella tua risata all’ingresso dello stadio con la coppa in mano, diceva tante parole non dette”. Non si placano le ironie degli italiani: “Bravo Giorgio, la coppa è finita nelle mani giuste: missione compiuta, addio inglesi!!!”

E ancora: “Sta tornando a casa??? L’hanno detto anche stavolta gli inglesi, vero?!” C’è poi chi ricorda il fallaccio di Chiellini su Saka: “Ricordo ancora la tirata di maglia di Giorgione il gigante su Saka nella finale 2021, ancora una volta tocca soffrire agli inglesi”. E infine: “Non è tornata a casa cari inglesi, soffrite perché dall’Italia abbiamo tifato in gran parte Spagna…!”