Spagna, Morata ha deciso: la rivelazione sul suo futuro dopo l'ultimo trionfo

L'attaccante spagnolo, dopo aver alzato al cielo la Coppa dell'Europeo, si è soffermato sulle scelte che farà, dall'addio all'Atletico alla nazionale

Alvaro Morata può pensare al suo futuro. Dopo aver conquistato da capitano la vittoria dell’Europeo con la Spagna, l’attaccante ha ora la possibilità di concentrarsi sulle proposte di mercato per la prossima stagione sportiva. L’ex Juventus, fortemente corteggiato dal Milan e recentemente sondato anche dalla Vecchia Signora, aveva giurato fedeltà all’Atletico Madrid, esprimendo la sua volontà di non lasciare il club spagnolo “senza vincere alcun trofeo”. Ora, però, sembra esserci un cambio di rotta: il futuro di Morata appare sempre più lontano dalla Liga, con l’intenzione di approdare in Serie A indossando la maglia rossonera.

Morata, parole d’addio all’Atletico Madrid

Dopo aver sollevato la coppa dell’Europeo con la sua Spagna, Alvaro Morata è stato intervistato dalla Rai. Tra la gioia della vittoria, l’attaccante ha fatto un breve accenno al Milan: “Ora festeggio, poi andrò in vacanza. Riguardo al club rossonero, vedremo”. Successivamente, in conferenza stampa, Morata ha rivolto parole anche all’Atletico Madrid, che suonano come un addio: “Voglio ringraziare Miguel Angel Gil, CEO dell’Atletico, il Cholo Simeone e Koke, perché mi hanno supportato nei momenti difficili”.

Poi ha aggiunto: “Anche tanti italiani tifavano per noi, Chiellini prima della partita mi ha detto di alzare la coppa. Alla fine abbiamo vinto”. Sul suo personale Europeo: “In questo campionato mi sono dovuto mettere i vestiti di muratore, non ho segnato tanti gol ma ho lavorato come fossi un tifoso. È la cosa più bella della mia carriera”.

Milan, pronto un quadriennale

L’accordo tra il Milan e Alvaro Morata è ormai a un passo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i discorsi tra i rossoneri e l’entourage dell’attaccante si sono intensificati negli ultimi giorni, portando a un’intesa di massima. Restano solo da definire gli ultimi dettagli riguardo i bonus, ma Morata dovrebbe firmare un contratto quadriennale da circa 5 milioni di euro a stagione, con opzione per il quinto anno. Una volta sistemati gli aspetti burocratici, il Milan comunicherà all’Atletico Madrid l’attivazione della clausola rescissoria da 13 milioni di euro, prima di procedere con le visite mediche al termine delle ferie dello spagnolo. Morata dovrebbe fare il suo debutto con la maglia del Milan in occasione del Trofeo Berlusconi, in programma per il 13 agosto.