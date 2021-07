Euro 2020, Italia-Inghilterra: caos a Wembley, tensione e risse tra i tifosi

Momenti di grande tensione a Wembley a pochi minuti dal via della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Diversi tifosi, quasi un centinaio, hanno forzato i cordoni di sicurezza e hanno fatto irruzione allo stadio per assistere alla partita senza biglietto.

E’ stato necessario l’intervento della polizia per ripristinare l’ordine. Non è stato l’unico episodio di un pomeriggio da delirio a Londra, con i tifosi scatenati tra feste, canti, balli e risse. Elevato il tasso alcolemico di tanti supporters, a Wembley gli addetti hanno fatto spostare i giornalisti italiani e inglesi, che erano finiti nel mirino di alcuni esagitati.

Anche i tifosi azzurri arrivati allo stadio sono stati bersaglio di alcuni cori minacciosi da parte di supporters ubriachi. La sicurezza ha evitato contatti spiacevoli.

In altre piazze lontano da Wembley sono già partiti in anticipo i festeggiamenti, con alcuni tifosi che hanno infranto le vetrine dei negozi lanciandosi bottiglie di birra tra di loro. In rete è comparso anche un video di un gruppo di balordi che ha calpestato la bandiera italiana. Spazzatura e vetri infranti per le strade della Capitale inglese.

OMNISPORT | 11-07-2021 20:09