Mbappé al Real Madrid, la presentazione al Bernabeu: "Darò la vita per questo club"

La stella francese è stata accolta da oltre ottantamila tifosi. Florentino Perez: "L'amore che provi ti ha dato la forza per superare ostacoli e venire qui"

È stato il giorno della presentazione di Kylian Mbappé al Real Madrid. Il club madrileno ha accolto la sua nuova stella tra il calore degli oltre ottantamila tifosi presenti al Santiago Bernabeu. Un affare atteso dal 2017, quando il giocatore militava nel Monaco, ma che si è finalmente concretizzato. A Madrid già sono tutti pazzi per l’ex PSG, con le magliette già introvabili del nuovo numero 9.

Il classe ’98 questa mattina ha svolto le visite mediche alla Clinica Moraleja e poi si è recato a Valdebebas per la firma del contratto quinquennale con Florentino Perez. Prima dell’arrivo di Mbappé, hanno preso la parola il presidente del Real Madrid, il presidente onorario Pirri e la leggenda francese Zinedine Zidane. Quest’ultimo ha chiamato sul palco il giovane talento francese, accolto da un emozionante boato.

Mbappè bacia lo stemma: “Un sogno che si realizza”

Kylian Mbappé ha preso parola sul palco del Bernabeu. Enorme boato ed emozionante accoglienza per l’attaccante, che ha dichiarato: “È incredibile essere qui. Per molti anni ho sognato di giocare nel Real Madrid e oggi sono felice perché il sogno si sta realizzando. Prima di tutto voglio ringraziare il presidente per la fiducia che ha avuto in me. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per farmi arrivare qui. Vedo tutta la mia famiglia, c’è mia mamma che piange, siamo felici”.

Dopo, un bacio allo stemma del Real Madrid ha proseguito: “È incredibile per me, grazie a tutti i tifosi che da diversi anni mi dimostrano affetto che mi arriva dritto al cuore. Grazie a tutti. Darò la vita per questo club”. Mbappé, alla fine del suo discorso, ha esclamato “Hala Madrid” insieme a tutti gli spettatori presenti. In seguito, l’attaccante ha effettuato un giro di campo mentre calciava palloni in tribuna per regalarli ai tifosi.

Florentino Perez: “Mbappé, grazie per i tuoi sforzi”

Al Santiago Bernabeu, dalle 12:30, si è svolta l’iconica presentazione di Kylian Mbappé, equiparabile a quella memorabile di Cristiano Ronaldo quindici anni fa. Sotto il sole cocente di Madrid, oltre ottantamila tifosi hanno risposto all’appello per questo evento straordinario. Sul maxi schermo, un emozionante video di benvenuto ha ripercorso i gol della stella francese dalla sua infanzia fino ad oggi.

A prendere la parola subito dopo è stato il presidente Florentino Perez: “Benvenuti a tutti a questo evento storico. In primo luogo, faccio le mie congratulazioni alla Spagna per la vittoria ad Euro 2024. Per noi è una gioia ritornare alla normalità e presentare i nostri giocatori nel nostro stadio. Ogni volta che accogliamo un grande giocatore, viviamo un momento di grande speranza. Questo club è nel cuore della gente. In questi 122 anni, abbiamo vissuto una storia d’amore per i nostri colori. I giocatori del passato hanno forgiato il mito del Real Madrid, come Pirri, il nostro presidente onorario.”

Il presidente, dopo l’emozionante ingresso di Mbappé al Bernabeu, ha presentato la stella francese: “Caro Kylian, benvenuto nella tua nuova casa. Ti sei innamorato del Real da bambino, sei stato in questo stadio a 13 anni e già allora vedevamo l’emozione nei tuoi occhi. Non dimenticherai mai quel giorno di dicembre 2012, quando Zidane ti ha invitato a farti conoscere il mondo Real. L’amore che provi per questo club ti ha dato la forza di superare gli ostacoli e di venire qui. Qui c’è la magia del Bernabeu. Questa tifoseria sarà sempre con te fino alla fine. Hai realizzato il tuo sogno perché non ti sei mai arreso. Grazie per gli sforzi fatti per poter vestire questa maglia“.

Mbappé-Real Madrid, l’affare del secolo

L’affare Mbappé-Real Madrid risale già al 2017, quando il giovane talento francese militava nel Monaco. In quella stagione, la presenza a Madrid di stelle come Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo spinse il classe ’98 verso il Paris Saint-Germain, dove è rimasto per ben sette anni. Il secondo tentativo del Real Madrid di assicurarsi Mbappé è avvenuto nel 2021, quando il club spagnolo ha offerto 200 milioni di euro, ma il PSG ha rifiutato.

L’anno successivo, nonostante il contratto di Mbappé fosse in scadenza nel 2023, il club parigino ha respinto un’altra offerta, questa volta di 180 milioni di euro. Sembrava che l’affare fosse ormai fatto, ma il giovane francese ha sorpreso tutti rinnovando con il PSG fino al 2024, con un’opzione per un ulteriore anno, che però non è stata esercitata nel 2023. Dopo anni di trattative e colpi di scena, è finalmente arrivata l’ufficialità del passaggio di Mbappé al Real Madrid a parametro zero. Per lui è pronto un contratto di cinque anni con un ingaggio netto di 20 milioni di euro più bonus, oltre a un premio alla firma di 100 milioni di euro che arriveranno subito nelle casse dell’attaccante francese.

Mbappè, debutto contro l’Atalanta?

Mbappé, terminata la presentazione, proseguirà le sue vacanze prima di aggregarsi insieme ai suoi nuovi compagni del Real nella tournée americana. Previste tre amichevoli: il 31 luglio con il Milan, il 3 agosto con il Barcellona e il 6 agosto con il Chelsea. Intanto, l’esordio del francese con la maglia dei Blancos sarà in occasione della Supercoppa Europea contro l’Atalanta, in programma il 14 agosto al PGE Narodowy Stadium di Varsavia, in Polonia.