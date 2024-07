Portogallo, bufera su Ronaldo dopo ko e la sorella si fa selfie con Mbappè

Il portoghese fa bottino pieno di assist ma lascia Euro 2024 senza reti e con prestazioni deludenti. A fine gara non si placano le polemiche

‘Non altruismo ma furbata’. Fu definito così l’assist di Cristiano Ronaldo, sotto rete a Bruno Fernandes, nella gara vinta contro la Turchia per 3-0. Per i media – ma soprattutto per i tifosi – quel passaggio al suo connazionale, CR7 l’ha fatto solo per centrare un ennesimo record personale riguardante gli assist. Ma se da una parte la stella portoghese ha fatto ‘centro’ con gli assist, dall’altra la sua ‘furbata’ gli è costata cara: Ronaldo ha lasciato il suo sesto – ed ultimo – Campionato Europeo senza segnare. Nonostante le alternative in panchina come Diogo Jota e Gonçalo Ramos, la stella dell’Al Nassr ha giocato ogni minuto possibile delle due partite decisive contro Slovenia e Francia, ed ha oscurato tutti senza ottenere i risultati sperati: la sua nazionale che si è fermata ai Quarti di Euro 2024 contro il suo avversario Mbappé, autore non di gol ma di un ‘discusso’ selfie a fine gara proprio con la sorella del portoghese.

Euro 2024: le critiche di Daniel Riolo a Cristiano Ronaldo

Daniel Riolo, uno dei migliori analisti di RMC Sports, ha criticato duramente la prestazione generale di Ronaldo agli Europei: “Cristiano ha rovinato la competizione del Portogallo. Il Portogallo è una squadra che mi piace, hanno giocatori straordinari. Dopo il 2016, è incredibile che non abbiano risultati migliori. Capisco che Cristiano Ronaldo sia una leggenda, ma per anni ha tagliato la proiezione degli altri giocatori, non contribuisce per nulla a questa squadra. Lo abbiamo visto contro la Francia. Il Portogallo ha giocato con dieci giocatori.”

Euro 2024, Cristiano Ronaldo: prestazioni e statistiche deludenti

Il portoghese ha lasciato la Germania dopo aver giocato cinque partite, tirato 23 volte (il massimo nel torneo, una media di 4,6), senza segnare e con un solo assist. Dei suoi tiri, nove sono andati in porta, otto a lato e sei sono stati bloccati. Ronaldo ha sbagliato un rigore contro la Slovenia negli ottavi di finale, è stato in fuorigioco otto volte e ha effettuato sette dribbling. Troppo poco per la stella più attesa del torneo che aveva ‘steccato’ anche al Mondiale in Qatar 2022.

Euro 2024, Portogallo: la triste eliminazione contro la Francia

Il percorso del Portogallo si è interrotto contro la Francia ai rigori (5-3), segnando la fine del sogno per CR7. Per la prima volta in carriera, Ronaldo non ha segnato in un torneo per nazionali, un record negativo incredibile considerando che aveva sempre segnato in tutti i tornei precedenti, inclusi Euro 2004, Coppa del Mondo 2006, Euro 2008, Coppa del Mondo 2010, Euro 2012, Coppa del Mondo 2014, Euro 2016, Coppa del Mondo 2018, Euro 2020 (giocata nel 2021) e Coppa del Mondo 2022.

Portogallo-Francia: la reazione al selfie della sorella di Ronaldo

Dopo l’eliminazione del Portogallo, Katia Aveiro, sorella di Cristiano, ha condiviso immagini e messaggi sui social. “Anche se ho pianto o se ho sofferto, l’importante è quali emozioni ho vissuto”, ha scritto Katia su Instagram, accompagnando le foto scattate dagli spalti di Amburgo, tra cui anche un paio con Kylian Mbappé.

Questo gesto è stato considerato di poco tatto dai tifosi portoghesi nei confronti del fratello, che ha vissuto una serata amara e potrebbe essere al termine della sua carriera in Nazionale.