Euro2024: Portogallo eliminato dopo i rigori, Cristiano Ronaldo dice addio agli Europei

La Francia va in semifinale, per CR7 è stata l'ultima apparizione nel trofeo continentale: pur senza segnare, ha fatto in tempo a stabilire altri record

Con la maglia del Portogallo, ha segnato centotrenta reti, le ultime due delle quali sono arrivate lo scorso 11 giugno, nell’ultima amichevole prima dell’Europeo, vinta per 3-0 con l’Irlanda, a diciannove anni e trecentosessantacinque giorni dal primo gol siglato il 12 giugno 2004 agli Europei in casa contro la Grecia. Alla prossima rassegna europea nel Regno Unito avrà 43 anni: difficile pensare che possa essere ancora in campo.

Cristiano Ronaldo e i record all’Europeo

La storia di Cristiano Ronaldo è una carrellata di numeri, gol, record, statistiche e vittorie. E i record non mancano anche se ci si limita al campionato d’Europa: detiene infatti il record di reti, assist e presenze ed è l’unico calciatore sceso in campo in sei edizioni e andato a segno per cinque (nel 2012 con sette gol e nel 2020 con cinque ha ottenuto anche il titolo di capocannoniere). Ma l’eliminazione del Portogallo per mano della Francia ha messo fine a questo capitolo: nessuno ne scriverà di altrettanto ricchi, nessuno eguaglierà questi numeri. Eppure, ogni storia prima o poi finisce.

Rivivi qui le emozioni di Portogallo-Francia

La vittoria del Portogallo nel 2016

E come ogni storia che si rispetti, c’è un apice, un momento di massimo splendore: nel 2016, in Francia, con la doppietta all’Ungheria e il gol in semifinale con il Galles, Cristiano Ronaldo diventò il primo a segnare in quattro Europei consecutivi. Nelle precedenti edizioni aveva segnato nel 2004 (due gol a Grecia e Olanda), nel 2008 (alla Repubblica Ceca), nel 2012 (due gol all’Olanda, uno alla Repubblica Ceca). Inutile aggiungere che l’edizione 2016 vide il Portogallo trionfare, un po’ a sorpresa, nella finale contro la Francia: in quell’occasione CR7 in seguito a una dura entrata di Dimitri Payet, fu costretto a lasciare il campo al 25′. Nonostante la sua uscita dal campo, la squadra vinse 1-0 e si aggiudicò la Coppa.

Cristiano Ronaldo re degli assist

Avesse trovato il gol anche a Euro2024, avrebbe chiuso un cerchio lungo 20 anni, ma il calcio non risponde a leggi esatte. Eppure un record l’ha già stabilito, l’ennesimo: scendendo in campo all’europeo del 2024 in Germania, è diventato il primo calciatore a giocare sei fasi finali del campionato d’Europa. Nella seconda sfida della fase a gironi (vinta 3-0 contro la Turchia) ha raggiunto quota 8 assist agli Europei, diventando così il giocatore ad averne forniti di più. Ma di gol, non ne sono arrivati.

Euro 2024, una storia sbagliata

Anche perché Oblak gliel’aveva negato con una splendida parata su calcio di rigore durante i supplementari di Portogallo-Slovenia, partita vinta dai portoghesi ai calci di rigore. Cristiano l’ha messa dentro durante i rigori, ma ai fini delle statistiche non può considerarsi un gol. Il difficile successo sulla Repubblica Ceca nel finale, con un gol sbagliato; la vittoria agevole contro la Turchia, con l’assist per Bruno Fernandes; la scena muta contro la Georgia, con l’alibi della qualificazione già ottenuta.

L’ultima recita contro la Francia

Il muro Oblak agli ottavi con lacrime annesse, la scena muta contro la Francia ai quarti in cui non ha praticamente toccato palla. Anzi due: la prima al 3′ del primo supplementare, quando ha mandato alle stelle l’ottimo assist di Conceicao. La seconda, in occasione del primo rigore che ha realizzato durante la lotteria conclusiva dei rigori, tra le proteste di Maignan perché avrebbe (e in effetti ha…) fermato la rincorsa. Ma la corsa si è arrestata sul palo di Joao Felix, perché i francesi non hanno sbagliato niente. L’ultimo Europeo di Cristiano Ronaldo è stato tutt’altro che esaltante: ma lui, il suo l’ha già ampiamente fatto.

Ronaldo, il retroscena dopo il rigore sbagliato con la Slovenia