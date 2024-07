Euro 2024, Portogallo-Francia 3-5 dcr: di Theo il rigore decisivo. Ronaldo e Mbappé non pervenuti

Poco spettacolo in campo ed un equilibrio interrotto solamente dai calci di rigore. I lusitani pagano l'errore dal dischetto di Joao Felix e salutano così la Germania.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Alla fine è la Francia a conquistare l’accesso alla semifinale. Dopo 120 minuti di noia con poche occasioni da gol, sono decisivi i calci di rigore per decretare il passaggio del turno dei Blues con conseguente eliminazione del Portogallo. Brava ma anche fortunata la formazione di Didier Deschamps, tra le prime 4 d’Europa nonostante un solo gol segnato in cinque partite più due autoreti. Lusitani traditi da Joao Felix, suo l’errore dal dischetto e da un CR7 non all’altezza del suo passato. Di Theo Hernandez, invece, il rigore decisivo.

Primo tempo senza emozioni, le squadre si annullano

Portogallo e Francia hanno delle gerarchie consolidate. Nessuna delle due ha entusiasmato tra ottavi e fase a gironi ma entrambe hanno mostrato di possedere la giusta qualità per andare avanti, nonostante il livello delle prestazioni offerte. Il primo tempo è equilibrato, tra lampi di classe individuali e una continuità che sembra difettare ad entrambe le nazionali. 45 minuti di potrei ma non voglio, con un match sospeso tra la voglia di vincere e la paura di perdere. D’altro canto prove d’appello non ce ne sono.

Timidi segnali di risveglio ma si va ai supplementari

Nella ripresa l’ingresso di Dembelé rivitalizza la Francia. I Galletti trovano un paio di opportunità che una volta Ruben Dias e un’altra l’errore di Camavinga sventano. Il Portogallo fatica a fare gioco, con Bernardo Silva che deve arretrare molto per provare a creare qualcosa. Non accade comunque nulla che possa interrompere lo stato d’equilibrio dell’incontro. Così come avvenuto per Germania-Spagna, quindi, si va ai tempi supplementari.

Campioni mancati: CR7 e Mbappé non incidono

Pessimi i 90 minuti di Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé. I due uomini più attesi del match vengono meno regalando una prestazione di assoluto anonimato. Per il fuoriclasse dell’Al-Nassr il parziale attenuante sono i pochi palloni forniti dai compagni di squadra, sebbene l’ex juventino non faccia molto per farsi vedere. Senza idee, invece, il giovane attaccante del Real Madrid che in questo Europeo ha segnato solo 1 gol e su calcio di rigore. Da questo punto di vista i Blues hanno fatto fatica per tutto il torneo, con soli due autogol a fare da cornice al penalty dell’attaccante mascherato.

Ai rigori: Joao Felix sbaglia, Theo no e la Francia va in semifinale

Alla fine si procede con la lotteria dei rigori, dal momento che nessuna delle due ha la forza per fare scacco matto sull’altra. I Blues partono da due precedenti negativi, quello con la Svizzera ai precedenti Europei e quello ancor più fresco agli ultimi Mondiali. Stavolta, però, la formazione di Deschamps riesce ad avere la meglio sulla maledizione dal dischetto. Determinante, per l’eliminazione dei portoghesi, è stato l’errore di Joao Felix con il milanista Theo Hernandez che ha trasformato il rigore decisivo.

Top e flop del Portogallo

Pepe 7 Monumentale. Chissà che il Porto non ripensi alla decisione di abbandonarlo.

Monumentale. Chissà che il Porto non ripensi alla decisione di abbandonarlo. Vitinha 6,5 Nel primo tempo si vede poco, poi sale in cattedra. Eccezionale dinamismo.

Nel primo tempo si vede poco, poi sale in cattedra. Eccezionale dinamismo. Cristiano Ronaldo 5 Deludente il rendimento del fuoriclasse per il quale sembrano pesare le 39 primavere.

Deludente il rendimento del fuoriclasse per il quale sembrano pesare le 39 primavere. Cancelo 5,5 Molto timido, anche per la presenza di Mbappé. Ma così è un’arma sprecata.

Top e flop della Francia