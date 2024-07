Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Volksparkstadion

Città: Hamburg

Capienza: 57000 spettatori19:59

Buonasera e benvenuti alla diretta di Portogallo-Francia, Cristiano Ronaldo contro Mbappé: sfida valevole per il secondo dei quarti di finale di EURO 2024!19:59

Si gioca al Volksparkstadion di Amburgo in un ambiente già caldo e pronto a dare il proprio contributo alle nazionali di Martinez e Deschamps.20:00

FORMAZIONI UFFICIALI! Il Portogallo si schiera con il 4-3-3: Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Dias, Mendes; Vitihna, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Leao. Ct.: Martinez.20:04

FORMAZIONI UFFICIALI! La Francia risponde con il 4-3-3: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez; Kanté, Tchouameni, Camavinga; Griezmann, Kolo Muani, Mbappé. Ct.: Deschamps.20:02

Roberto Martinez dà ancora fiducia a Rafael Leao nel tridente d'attacco, ancora alla ricerca del suo primo gol in questo Europeo. Criticato per le recenti prestazioni, l'attaccante del Milan ha l'occasione per prendersi una rivincita. CR7 dopo il rigore sbagliato contro la Slovenia vuole essere protagonista20:06

Deschamps invece punta nuovamente su Kolo Muani come centravanti dando un punto di riferimento centrale a Mbappé e Griezmann. Alle spalle del tridente anche Camavinga con Tchouameni e Kanté. Il pensiero alla finale persa in casa nel 2016 è d'obbligo20:07

Nonostante sia arrivato primo nel proprio girone e abbia raggiunto i quarti di finale, il Portogallo non ha segnato alcun gol nelle ultime due partite a EURO 2024. I portoghesi non hanno mai registrato tre partite consecutive senza reti all’attivo in una singola edizione tra Europei e Mondiali.20:16

La Francia potrebbe raggiungere la semifinale per la quarta volta nelle ultime cinque edizioni tra Europei e Mondiali: a EURO 2016, alla Coppa del Mondo 2018 e 2022. Tutte e quattro le nazionali che hanno eliminato Les Bleus ai quarti di finale in questi tornei hanno poi vinto il trofeo (Italia nel Mondiale 1938, Grecia ad EURO 2004, Spagna ad EURO 2012 e Germania nel Mondiale 2014).20:17

La vincente di Portogallo-Francia affronterà in semifinale la Spagna che ha eliminato la Germania ai tempi supplementari20:39

Squadre in campo per gli inni nazionali, ci siamo! Si parte con la Marsigliese, a seguire il canto dei portoghesi. Due degli inni più belli d'Europa20:55

Arbitro del match l'inglese Oliver20:56

SI PARTE! Primo pallone del match per la Francia.21:00

Griezmann gioca sulla trequarti anziché largo a destra in un 4-3-1-2 che vede Mbappé e Kolo Muani sulla stessa linea in attacco. Ruolo da regista offensivo per il numero 7 della Francia21:01

2' La Francia è partita subito forte con una pressione altissima nella metà campo del Portogallo. Kanté e Koundé aggrediscono alti lasciando poi a Griezmann il compito di provare la giocata tra le linee. La prima azione è sprecata dall'ultimo passaggio di Kolo Muani21:02

5' Il Portogallo ha risposto prendendo in mano il possesso del pallone e piazzandosi nella metà campo francese con il palleggio. Ronaldo è preso in mezzo da Saliba e Upamecano, non una serata facile sui palloni aerei21:05

7' Dopo la sfuriata iniziale della Francia, la pressione degli uomini di Deschamps si è placata. Ora la nazionale francese attende l'avversario nella propria metà campo lasciando il palleggio ai lusitani chiudendo gli spazi21:07

8' Ci prova Nuno Mendes dopo una combinazione con Leao a dare fastidio dalla sinistra, ma il cross del terzino è respinto da Upamecano21:08

11' Calcio d'angolo per il Portogallo. Dalla bandierina va Bruno Fernandes con un destro sul primo palo spazzato via ancora da Upamecano21:10

12' Il copione del match per ora è chiaro: pallino del gioco lasciato al Portogallo che si accende a sprazzi con giocate individuali. Il colpo di tacco di Leao libera ancora Nuno Mendes, ma il cross è sballato21:13

15' Erroraccio di Maignan che manca completamente il controllo del pallone sul retropassaggio di Saliba, per sua fortuna non è nello specchio della porta e il pallone finisce in corner21:15

16' Si è acceso Leao! Galoppata sulla sinistra contro Koundé e pallone in mezzo all'area dove però Bernardo Silva non riesce a concludere21:16

17' Portogallo vicino al gol con Bruno Fernandes! Il destro da fuori area del centrocampista è deviato dalla difesa francese in maniera insidiosa e il pallone termina di un soffio a sinistra di Maignan!21:17

19' Ripartenza quasi rugbistica del Portogallo che ha spostato il pallone da destra a sinistra con pochi tocchi e passaggi ravvicinati ma ribaltando l'azione. Il cross di Leao però non trova Ronaldo in area21:18

20' È il turno della Francia per rendersi pericolosa! Sinistro dalla distanza di Theo Hernandez respinto da Diogo Costa21:20

22' Ancora la Francia, ancora Diogo Costa a dire di no! Grande uno contro uno di Mbappé sulla sinistra fino all'interno dell'area di rigore, il suo cross è deviato in maniera decisiva dal portiere lusitano21:22

25' In questo momento è la Francia ad aver preso il comando delle operazioni e del ritmo in campo. Punizione dal lato piccolo dell'area di Griezmann verso il centro dell'area, ma è Cristiano Ronaldo a spazzare21:25

27' E invece si riaccende Leao, questa sera molto più in partita e cercato dai compagni rispetto agli altri match. Il milanista salta ancora Koundé e costringe Upamecano a rifugiarsi in angolo21:27

28' Mbappé ha preso il motorino in ripartenza e ha travolto (regolarmente) Nuno Mendes. Il Portogallo però è riuscito a rientrare velocemente respingendo le conclusioni di Griezmann e Hernandez. Ma quanto va veloce Kylian??21:28

31' Pepe! Pepe! Che intervento dell'esperto difensore che sembrava essersi fatto saltare da Kolo Muani giusto al limite dell'area e invece gli ha sradicato il pallone!21:30

36' Saliba si divora Cristiano Ronaldo negli spazi, gli recupera diversi metri e spegne sul nascere un'azione del Portogallo stravincendo l'uno contro uno21:35

38' Bernardo Silva e Cancelo ci prova dalla destra, ma il cross rasoterra è ben controllato da Koundé sul secondo palo capace di eludere il taglio di Leao. Primo tempo equilibrato21:37