Morte Jota, Luis Diaz che bufera: beccato in Colombia a ballare nel giorno dei funerali

Unico giocatore del Liverpool a disertare le esequie del portoghese, l'attaccante era nel suo paese per accordi commerciali ma un filmato lo inchioda

In questi giorni, il Portogallo e il mondo del calcio in generale sono in lutto per la scomparsa di Diogo Jota e di suo fratello. A Gondomar si è svolto un commosso funerale per rendere omaggio a entrambi i giocatori. Innumerevoli compagni di squadra e amici, oltre ovviamente ai familiari, hanno partecipato ma non sono mancate le polemiche.

Oltre a Ronaldo mancava anche Luis Diaz

Tutti hanno notato l’assenza inattesa di Cristiano Ronaldo ma Cr7 non è stato l’unico tra gli ex compagni di Diogo Jota a no aver partecipato alle esequie. Quasi tutta la squadra del Liverpool era presente per rendere omaggio ai giocatori portoghesi, e diciamo quasi tutti perché appunto mancava una persona: Luis Díaz.

Il colombiano, amico intimo di Diogo , si trovava in Colombia per adempiere ad alcuni accordi con sponsor e influencer. Il “guajiro” però è stato ampiamente criticato per il contrasto tra la tristezza dei suoi compagni di squadra e la sua immensa gioia, tanto che è stato persino visto ballare mentre la gente in Portogallo piangeva.

L’amicizia con Diogo Jota

Luis Diaz non si è dunque unito al cordoglio del gruppo Liverpool, presente in massa a Gondomar ieri mattina al funerale di Diogo Jota e André Silva. Eppure il colombiano fin da subito ha avuto un rapporto molto stretto con il portoghese. Diogo Jota infatti è stato uno dei giocatori che lo ha maggiormente aiutato a integrarsi e ambientarsi a Liverpool nel gennaio del 2022, quando i Reds lo presero per 45 milioni più bonus dal Porto.

Visto il passato con i Dragoes che li accomunava, Diogo Jota ha aiutato da subito Diaz, esploso poi definitivamente ad Anfield dove si è affermato come uno degli esterni d’attacco più forte del mondo. Le immagini che ritraevano Luis Diaz in discoteca in un momento così doloroso per tutto il mondo del calcio ha fatto discutere moltissimo in Colombia e in Inghilterra. Quando il padre dell’ala colombiana fu rapito, il portoghese mostrò il suo sostegno dopo aver segnato mostrando la maglia con il numero e il nome.

Il ricordo sui social

Il giorno della morte Luis Díaz aveva detto addio a Diogo Jota attraverso il suo account Instagram: “Non ho parole… Mi fa male l’anima. Non solo per quello che era in campo, ma per la persona che era fuori dal campo. Ci sono gesti che non si dimenticano mai, e Diogo ne ha fatto uno con me che mi accompagnerà per tutta la vita”.