Francia, Mbappè sotto choc: "È stato un fallimento". Il retroscena sulla mascherina e la frecciata a Deschamps

Dall'infortunio al naso alla gestione di Deschamps, fino ad arrivare alla delusione per l'eliminazione da Euro 2024, maturata contro la Spagna

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

La Francia di Kylian Mbappé è fuori da Euro 2024. Passa con merito la Spagna di De La Fuente, che ha eliminato nella serata di ieri la nazionale allenata da Didier Deschamps, staccando il pass per l’atto finale dell’Europeo tedesco. Grande delusione per la nuova stella del Real Madrid, che non ha certo brillato nel corso di questa kermesse, durante la quale ha trovato solo un gol su calcio di rigore contro la Polonia. Nel dopo gara, l’ex Psg si è lasciato andare ai microfoni della stampa, ma sempre con grande lucidità.

Mbappé: “La Spagna ha giocato meglio di noi”

Al termine dei 90 minuti dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove la Spagna si è imposta grazie ai super gol di Yamal e Olmo, Kylian Mbappé ci ha messo la faccia, rispettando i gradi di capitano della nazionale di Deschamps: “Loro hanno giocato meglio di noi, quindi hanno meritato di arrivare in finale – ha ammesso il fenomeno del Real –. Dobbiamo analizzare nuovamente la partita, abbiamo preso due gol all’inizio e nella ripresa abbiamo avuto occasioni per rimontare, ma noi non abbiamo concretizzato”.

Poi, in risposta ad un giornalista di Sportitalia, la frecciatina a Didier Deschamps: “Si poteva giocar meglio? Non lo so, queste sono domande che dovete rivolgere all’allenatore. Io non posso venire qui e dire come potevamo giocare o come non dovevamo giocare. Io sono un giocatore e vado in campo per fare del mio meglio e aiutare i compagni. Sono domande per l’allenatore, domande per Didier Deschamps”.

Mbappé: “Il mio torneo è stato un fallimento”

“È stato un fallimento“. Non usa giri di parole Kylian Mbappé per descrivere il suo Europeo, pensando al rendimento fatto registrare e all’andamento delle prestazioni messe a referto nel corso di Euro 2024. “Volevamo diventare campioni d’Europa e non ci siamo riusciti – ha ribadito il fuoriclasse francese -. Questo è il calcio, dobbiamo andare avanti. È passato un anno lungo e andrò in vacanza a riposarmi, il che mi farà molto bene. Non ho avuto problemi fisici o psicologici. Non si può rendere il calcio troppo complicato. O stai bene o non stai bene. Non sono stato bravo e torniamo a casa, è semplice. È una delusione. Ora devo riposare. Dopodiché, inizierò una nuova vita”.

Mbappé, il retroscena sulla maschera

La frattura composta del setto nasale, riportata all’esordio contro l’Austria, ha inevitabilmente condizionato Kylian Mbappé per tutta la durata del suo Europeo. Una maschera protettiva tanto ingombrante quanto fastidiosa, utile a scendere in campo in attesa dell’intervento chirurgico. Ieri, però, siamo tornati a vedere l’ex Monaco senza nulla sul viso, nella partita più importante di Euro 2024 per la Francia di Deschamps.

A spiegare la scelta è stato il diretto interessato, sempre nel dopo gara di Spagna-Francia: “Giocare senza la maschera? Ho chiesto al dottore se potevo farlo e lui ha detto che potevo fare quello che volevo, assumendomene le responsabilità. Ne ero stufo, non ci vedevo bene con la maschera addosso”, ha rivelato Mbappé, sollevando non poche polemiche in terra transalpina, pensando alle partite precedenti. Perché prima sì e ieri no? Questo il quesito a cui molti non trovano risposta, complice la delusione per l’eliminazione dal torneo continentale. Di sicuro, il neo attaccante del Real Madrid ha ancora molti Europei dinanzi a sé.