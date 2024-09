Sinner-Draper oggi semifinale Us Open 2024, quando gioca: orario, dove vederlo in tv e streaming, i precedenti

Tutto quel che c'è da sapere sulla sfida più attesa della giornata di oggi per i tifosi italiani e non solo: match serale per chi segue il numero 1 del ranking

Si è regalato la partita perfetta contro Daniil Medvedev e, adesso, l’aspirazione è quella. Jannik Sinner se la vedrà contro Jack Draper e conquistare un obiettivo ambizioso ma necessario anche in funzione della possibilità di allungare sui diretti avversari – ovvero Nole Djokovic e Carlos Alcaraz – e confermarsi il più in forma del circuito. Almeno in questa fase della stagione

Agli Us Open Sinner finalmente gioca ad orari meno proibitivi e dovrebbe scendere in campo non prima delle 21 sul campo centrale Arthur Ashe.

Sinner contro Draper, semifinale serale oggi

Quando è prevista la partita? Secondo quanto diffuso dal programma Sinner giocherà contro Draper ad un orario più consueto, per i tifosi e gli appassionati italiani e non solo, sul campo centrale Arthur Ashe non prima delle 21 in una semifinale storica per Jannik e il tennis italiano.

La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Supertennis e Sky che sta seguendo live il torneo del Grande Slam.

Chi non vorrà o potrà seguire in diretta tv l’evento più atteso, dopo l’uscita di scena di Djokovic e Alcaraz, potrà guardare il match che si disputerà stasera 6 settembre dalle 21 circa anche in streaming sul sito di Supertennis e Now, inoltre chi avesse scaricato le app Supertennix e SkyGo potrà accedere a godersi la sfida.

L’orario del match

Salvo inconvenienti legati al solito tema dell’orario programmatom ed effettivo di gioco, Sinner dovrebbe giocarsi l’accesso alla finalissima degli Us Open stasera, dopo aver superato – in una finale anticipata – Medvedev.

Ricapitolando, dunque, l’incontro più atteso per i sostenitori italiani di Sinner e non solo è previsto attorno alle 21, nella serata di oggi venerdì 6 settembre, e andrà in onda live e in streaming:

Semifinale: Sinner-Draper

Data: 6 settembre

Orario: 21 circa

Diretta tv: Supertennis e Sky

Streaming: Now, SkyGO e Supertennisx

I precedenti tra Sinner e Draper

Coetanei e con la medesima anzianità sul campo di gioco, Jannik Sinner e Jack Draper si conoscono praticamente da sempre. I due hanno giocato anche in doppio recentemente a Montreal, con il britannico che ha dimostrato grande stima nei riguardi dell’azzurro.

L’unico precedente da avversari risale al 2021 sull’erba del Queen’s, ben prima della crescita che ha portato al numero 1 Jannik, quando ad imporsi fu Draper in due set tiratissimi.