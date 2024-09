Domenica Sportiva: Milan, gaffe Pecci su Fonseca e Ibra, lo riprende anche Panatta. La puntura di Adani

Tiene banco la crisi dei rossoneri su Rai2: gli opinionisti si schierano sul caso generato da Theo Hernandez e Rafael Leao e non solo

Al Milan sono tutti sotto accusa. Da Fonseca, che in tre partite ha conquistato due punti, alla società che sembra averlo già scaricato e che stia pensando all’ex Pioli. Non manca il duro attacco da parte della Domenica Sportiva (che ieri sera ha raggiunto uno share del 9% e vinto in seconda serata sui diretti concorrenti) a Zlatan Ibrahimovic che in vacanza ha disertato lo stadio Olimpico in un momento difficilissimo per i rossoneri. E, dulcis in fundo, proprio nella gara contro la Lazio ci sono stati già due i primi due ‘ammutinati’. Eraldo Pecci fa un accostamento errato tra Fonseca e un ex tecnico del Napoli, Panatta lo riprende ma sostiene la sua tesi. A gamba tesa non manca l’intervento di Lele Adani che spiega come sia cambiato il Milan. Cosa è accaduto in diretta su RAI 2.

Eraldo Pecci e l’associazione ‘involontaria’ tra Fonseca e Garcia

“Theo Hernandez e Rafael Leao dovranno prendersi le loro responsabilità” dice Pecci che poi però confonde Fonseca con l’ex tecnico del Napoli: “Garcia credo che abbia voluto far capire che il Milan può andare avanti anche senza di loro, ha provato a dargli una scossa per farli tornare in gruppo e poi in campo con il giusto spirito”.

A quel punto è intervenuto Adriano Panatta: “Credo che ora Fonseca somigli molto a Garcia quando era al Napoli: anche il portoghese sta cercando di cambiare tutto drasticamente come fece il tecnico francese lo scorso anno con i partenopei. L’associazione che ha fatto Eraldo, seppur sbagliando, è comunque consona nel paragone fra i due tecnici. Io l’ho colta sebbene l’oggetto del discorso sia solo Fonseca”.

Milan, Eraldo Pecci fa una battuta sulla vacanza di Ibrahimovic

Tutti gli opinionisti in studio alla Domenica Sportiva restano molto duri su Theo Hernandez e Rafael Leao per il gesto del cooling break. A pagare lo scotto è anche Ibrahimovic che era assente allo stadio Olimpico durante Lazio-Milan nonostante il momento non felice dei rossoneri, Eraldo Pecci scherzosamente lancia un’indiscrezione: “Ibra non era allo stadio, sarà andato in America a cercare il nuovo allenatore per il Milan… (ride ndr.)”.

Adani spiega la differenza tra il Milan di Pioli e di Fonseca

Proprio nelle ultime ore il Milan sta valutando di poter addirittura riprendere Stefano Pioli alla guida dei rossoneri, in caso di esonero di Fonseca. Lele Adani ha spiegato la differenza dell’approccio della società tra i due tecnici: “Con Maldini ancora al Milan, Pioli era costantemente protetto. Adesso che non c’è più si stanno verificando situazioni diverse con Fonseca. Il portoghese era la seconda scelta per i rossoneri, il primo era Lopetegui. Ma nel momento che un allenatore viene scelto, non può poi non essere protetto dagli stessi dirigenti che lo hanno scelto. Sinceramente non mi aspettavo che Ibrahimovic potesse andare in vacanza proprio in questo momento”.

Clicca qui per rivedere la moviola di Lazio-Milan: il rigore negato e l’errore dell’arbitro Massa