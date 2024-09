Milan, Fonseca rischia grosso: ecco perché e come potrebbe tornare Pioli

Il destino del tecnico portoghese è appeso alle prossime partite ma il ritorno dell'ex tecnico rossonero non è un'ipotesi assurda

Due punti in tre partite. Un esordio in campionato peggiore, per il Milan, non si verificava da 13 anni. Fecero meglio di Fonseca anche Giampaolo, Gattuso e Montella. E in più già ci sono le grane di Rafael Leao e Theo Hernandez che, durante il cooling break di Lazio-Milan, si sono appositamente messi in disparte dal resto del gruppo suscitando fortissime polemiche. Gira tutto storto al tecnico portoghese che già da luglio, alla presentazione ufficiale, venne bacchettato da Ibrahimovic su alcune sue dichiarazioni pubbliche e ora sembra già essere ‘abbandonato’ dalla società. L’ex tecnico della Roma aveva detto di aver studiato a lungo il Milan del suo ex predecessore Pioli per correggere gli errori, ora rischia l’esonero: a tornare in auge, oggi, potrebbe essere proprio l’ex tecnico dei rossoneri dopo l’addio di giugno. I motivi e la spiegazione di come sarebbe possibile riaverlo alla guida dei diavoli.

Pioli dal mancato approdo all’Arabia Saudita al ritorno al Milan

“Pioli chi? No, tu no!” Era il mese di luglio quando l’ex tecnico rossonero si è avvicinato per la prima volta tantissimo all’Arabia Saudita. Poi l’intervento a gamba tesa di Karim Benzema che si è opposto fermamente alla venuta di Pioli destinato alla guida dell’Al-Ittihad con un super triennale da circa 18 milioni di euro a stagione. L’ex allenatore dei diavoli avrebbe dovuto prendere il posto di Marcelo Gallardo, dopo l’esonero del tecnico argentino a fine campionato, ma il francese ha praticamente obbligato la società a prendere Laurent Blanc, ex allenatore di Benzema in nazionale dal 2010 al 2012.

Milan, Pioli potrebbe ritornare in panchina: ecco come

Fonseca si giocherà tutto nelle prossime partite dopo la sosta, in particolare nel derby ma se le cose dovessero andare male non nè fantacalcio l’ ipotesi di richiamare Stefano Pioli in caso di esonero immediato di Paulo Fonseca. L’ex tecnico del Milan è ancora legato da un contratto con la società, pari a 4 milioni a stagione, fino al 30 giugno 2025 e quindi per un intero anno calcistico.

Milan, che intrigo tra Fonseca e Pioli

Solo di allenatori, tra Fonseca e Pioli, il Milan spende attualmente 7 milioni di euro all’anno: 3 milioni di euro per il tecnico portoghese e 4 milioni ancora da sborsare all’ex tecnico rossonero. Ma per Paulo Fonseca ora sarà fondamentale il dopo sosta: la gara in casa contro il Venezia (domenica 15 settembre ore 18:00) , il primo scontro Champions League contro il Liverpool (martedì 17 a San Siro) e il derby contro l’Inter previsto in data 22 settembre. Saranno dunque tre le gare che ha a disposizione il tecnico portoghese per capire quanto ancora a lungo potrà allenare il Diavolo.

