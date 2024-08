Milan, Fonseca sulla graticola: per i fan è peggio di Zeman, nostalgia Pioli

Dopo un sol punto in due partite è già crisi per i rossoneri, il tecnico portoghese nel mirino e spunta un nuovo-vecchio hashtag sui social

Era il 13 giugno quando Zlatan Ibrahimovic annunciò di aver scelto – di comune accordo con la società rossonera – l’allenatore Paulo Fonseca perché colpiti dalla sua ‘fame’. Ma al Milan, dopo sole due giornate, è già flop il tecnico portoghese reduce da un pareggio in extremis all’esordio e da una sconfitta pessima a Parma dove i rossoneri sono stati fatti piccoli piccoli da una neopromossa ben organizzata ed arrembante. Ed altro che padre tempo, i tifosi rossoneri già invocano ‘padre Pioli’ con tanto di nostalgia: a Milano, intanto, è già scoppiata una bufera sui social per i risultati della squadra.

Milan, debacle contro il Parma ed inizio stagione pessimo

Nella gara contro il Parma, il Milan è sembrato davvero in difficoltà sul piano tattico e del gioco. A deludere è la fase difensiva che incassa un contropiede dopo l’altro e inerme lo subisce senza riuscire a placare le furie degli attaccanti parmigiani. I rossoneri restano poco attivi anche in fase offensiva dove solo per 15 minuti della ripresa trovano qualche guizzo e il gol del momentaneo pareggio per poi riprecipitare nel baratro. Dopo il gestaccio di Rafael Leao ai tifosi della sua curva, i tifosi rossoneri hanno trovato un altro capro espiatorio: il neo tecnico Paulo Fonseca.

Milan, i tifosi già invocano il Fonseca Out

I tifosi rossoneri sono sul piede di guerra con società ed allenatore: “L’impressione è che Fonseca non abbia mai visto il Milan negli ultimi due anni. Poi ci sarebbero altre mille cose da dire, eh”. E ancora: “- “senatori” demotivati e assenti – nuovi acquisti inseriti tardi e male – Fonseca è il Pioli portoghese – 15 milioni per Calabria lampadato.” C’è poi chi scrive: “Forse forse Pioli era riuscito a fare un mezzo miracolo con questi morti in campo, peccato che però anche lui non abbia mai detto quale era la verità dei fatti e poi l’ha pagata in prima persona con l’esonero…”

Non si placano i tifosi sui social: “Stagione finita il 24 agosto, era impossibile fare peggio: FonsecaOut”. E ancora: “Chiediamo scusa a Giampaolo che almeno alle prime due giornate fece 3 punti…” C’è chi scrive: “1 punto nelle prime 2 partite Il peggior inizio da 16 anni a questa parte, addirittura peggio degli anni più bui della Banter Era o della stagione di Giampaolo. Si presenta così Paulo Alexandre Rodrigues, FonsecaOut. O TREINADOR…” E infine: “Dopo Parma Milan, mi sembrava corretto verificare se su X ci fosse già l’hashtag FonsecaOut. Presente.”

Milan, alcuni tifosi sostengono che Fonseca non abbia colpe

C’è poi chi non si scaglia direttamente contro il neo tecnico rossonero: “Facile dare le colpe a Fonseca, allenatore mediocre che ovviamente sta facendo disastri e che verrà mandato via. La colpa vera è dei cialtroni che gestiscono il Milan, che stanno distruggendo i nostri colori da due anni. Quest’anno sarà dura.” E ancora: “La colpa non è di Fonseca, che è un allenatore mediocre e che prende quanto prendeva JURIC al Torino. La colpa la sappiamo tutti di chi è. Inutile impazzire ulteriormente”.

C’è poi chi scrive: “Continuo a leggere dei buchi difensivi come causa dei nostri mali. Persino da Fonseca, che evidentemente fa da portavoce dei suoi dirigenti fingendo (perché finge) di non capire che la fase difensiva è effetto di quella offensiva, anche di come sei organizzato nell’attaccare, non il contrario. E comunque questo allenatore è peggio di Zeman!!!”.

