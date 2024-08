Milan, Leao: gestaccio ai tifosi a Parma, si scusa sui social ma scoppia la polemica

Bufera sul portoghese: c'è chi non si fida del suo post di scuse ai tifosi dopo il gesto alla curva e chi lo incolpa per la prestazione deludente

E’ il minuto 66′ della gara tra Parma e Milan ma per i rossoneri è un pomeriggio decisamente grigio, più del colore della terza divisa indossata, e i dissapori in campo non mancano. Dopo il gol di Pulisic, a cui Rafael Leao aveva contribuito in modo significativo con un assist, c’è stato un gesto inaspettato del portoghese. Mentre tutti i suoi compagni rossoneri tornavano a centrocampo, Leao è rimasto sotto il settore dei tifosi ospiti, indicando un punto preciso della curva, portando il dito alla bocca per zittire qualcuno, e mimando il gesto del “parlate troppo”. Evidentemente, il numero 10 rossonero ha sentito qualcosa che non gli è piaciuto e ha reagito in maniera plateale dopo il gol. Il post di scuse sui social da parte di Leao e la spiegazione del suo gesto.

Milan, le scuse di Leao ai tifosi per il suo gesto a Parma

L’attaccante rossonero ha pubblicato una stories su Instagram all’una di notte per giustificarsi del suo gesto ai tifosi rossoneri durante Parma-Milan scrivendo (in portoghese): “Il gesto non è mai stato e non sarà mai per la Curva Sud, perché loro mi hanno sempre sostenuto nei momenti più difficili. Probabilmente sono gli unici veri tifosi che ci accompagnano nei momenti difficili. Il gesto è andato a un tifoso specifico che nel momento in cui stavamo perdendo ha fatto un commento negativo, nessun giocatore del Milan entra in campo per giocare male apposta. Onoriamo questa maglia dall’inizio alla fine di ogni partita. Continuerò a rischiare come ho sempre rischiato, questo è ciò che mi rende diverso, non cambierò il mio modo di giocare perché ho rischiato, la partita di ieri è passata ora è concentrarmi sulla prossima battaglia. Curva Sud, sempre con voi”.

I tifosi rossoneri non credono alle scuse di Leao sui social

Ad essere più arrabbiati che delusi sono ora i tifosi rossoneri che si sentono presi in giro da Leao per il suo post di scuse e per la sua pessima prestazione contro il Parma: “Ma voi realmente pensate che un giocatore possa esattamente sentire cosa abbia detto UN SOLO TIFOSO in uno stadio da oltre 22mila posti e con una tifoseria di casa inferocita?! No, io non ci credo neanche un po’ alle scuse di Leao: ha fatto quel gesto per zittire tutti e oggi rimedia dicendo che fosse rivolto a un solo tifoso. Non siamo imbecilli, mi dispiace!”

E ancora: “Vedi nemici immaginari ovunque, appena fa un gol deve zittire chiunque. I tifosi del Milan chiedono solo che giochi come sa fare e aiutare la squadra invece di passeggiare e sbagliare ogni cosa possibile in campo!”. Non si placano le polemiche: “Non onori niente. Fai troppo il fenomeno e non corri abbastanza in campo. Siamo stufi. Fenomeni su Instagram ed ex giocatori dentro al campo. Avete finito le scuse!! E infine: “Ma almeno scrivilo in italiano, è in portoghese dopo che sei al Milan da 5 anni…”

I tifosi rossoneri restano contro Leao per il suo gesto

Non si placano i commenti dei tifosi contro il portoghese: “Si si ci crediamo tutti che per tutta la partita non hai fatto altro che pensare a quel tifoso che ha fatto un commento negativo.” E ancora: “C’era un certo Dani Alves che veniva chiamato scimmia, se ne fotteva, Messi veniva chiamato down, Ronaldo veniva chiamato frocio, tanti giocatori vengono tutt’ora insultati anche dopo aver vinto l’impensabile, ignoravano e vincevano, tu perdi è rispondi a chiunque”. Non si placano le polemiche: “Non fa una grinza. Ce l’ha coi “tifosi” su internet e una singola persona in curva quindi fa il gesto rivolto verso la curva che ospita i tifosi che stanno soffrendo. Un genio”.

E ancora: “Storiella Instagram e tutti contenti? Ma anche no! E poi i fatti si fanno sul campo no sui social.” C’è poi chi scrive: “Quanto sei bravo a parole (in lingua portoghese), però poi quando c’è da prendersi la squadra sulle spalle nei momenti di difficoltà sei il primo a sparire”.

Per i tifosi Leao è tra i colpevoli della sconfitta a Parma

C’è poi chi tra i tifosi non ha gradito la prestazione dell’attaccante portoghese: “Leao non fa PRESSING, MAI. Lo fa svogliato, e lascia sempre una linea di passaggio libera agli avversari che riescono a costruire senza nessuno sforzo. Non ce la fa proprio. Non riusciamo a riaggredire, ne a tenere la linea alta. Impazzisco ogni volta che lo vedo senza palla”. E ancora: “Leao con ste giocate da giocatore svogliato si sta rovinando una carriera: è colpa sua il secondo gol preso dal Milan contro il Parma”.

E infine: “Il tifoso ha il sacrosanto diritto di criticare, mai insultare ovviamente. Se giochi male, se non dai l’anima, se non vedi la porta manco con il binocolo…beh, ho tutto il diritto ad arrabbiarmi con te”.

