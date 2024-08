Parma-Milan, moviola: Sacchi dimentica i cartellini, Var decisivo, rigore negato e un gol annullato

La prova dell’arbitro nell’anticipo della seconda giornata al Tardini analizzata ai raggi X, il fischietto di Macerata ha ammonito tre giocatori

Quella passata per Juan Luca Sacchi, la scelta di Rocchi per Parma-Milan, è stata una stagione ricca di soddisfazioni, dall’esordio di De Rossi sulla panchina della Roma a Inter-Lazio. L’arbitro di Macerata, 40 anni a ottobre, ha diretto 15 partite in Serie A, 4 in B e due in Coppa Italia (Lazio-Genoa agli Ottavi e Juve-Frosinone ai Quarti). In carriera conta 55 presenze nella massima serie italiana e una media di 3.9 cartellini gialli assegnati a partita. Oltre 250 apparizioni ufficiali in tutte le competizioni ma come se l’è cavata ieri al Tardini?

Clicca qui per vedere gli highlights

I precedenti di Sacchi con Parma e Milan

Con il Milan conta solo 4 precedenti, mentre con il Parma sono 9. Sui quattro incroci con i rossoneri, Sacchi ha presenziato a San Siro in tre di questi tra cui anche Milan-Sassuolo 1-2 nel 2021.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Fontemurato con Piccinini IV uomo, Marini al Var e Fabbri all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Pavlovic (M), Emerson (M), Loftus-Cheek (M)

Parma-Milan, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Dopo 2′ Man spacca subito la partita in due il Parma, Estevez per Valeri che dalla sinistra brucia Calabria in velocità, alza la testa e serve rasoterra in mezzo dove Man, sotto porta, calcia di prima e insacca. Qualche protesta del Milan, l’arbitro si consulta col Var: tutto regolare, gol convalidato. Sacchi lascia correre molto e grazia almeno un paio di giocatori (in particolare Calabria per un fallaccio su Valeri) che avrebbero meritato il giallo nel primo tempo, anche il gioco duro su Man scatena le proteste della panchina emiliana. Al 31’ Suzuki tocca con la mano aperta in area ma è un gesto involontario e istintivo. Al 33′ graziato anche Bonny per un intervento scomposto su Theo. La prima ammonizione arriva solo al 33′ per Pavlovic che interrompe un potenziale pericoloso contropiede.

Brivido al 45′ per un intervento di Pavlovic su Man lanciato a rete. Intervento strepitoso del serbo che salva un gol quasi fatto senza fare fallo ma colpendo prima la palla. Nella ripresa al 60′ il Parma segna ancora con Bonny ma è in fuorigioco: non è necessario neanche l’intervento del Var, l’offside è evidente. Al 67′ proteste del Parma, su una giocata di Valeri c’è un tocco di mani di Tomori ma l’arbitro lascia continuare. All’88’ giallo per Royak, entrata dura su Valeri, al 92′ ammonito anche per Ruben Ira Loftus-Cheek che ha trattenuto Almqvist. Parma-Milan finisce 2-1.