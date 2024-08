Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:32

90'+5' Fine partita: PARMA - MILAN 2-1.20:26

90'+2' Cartellino giallo per Loftus Cheek che ferma una ripartenza di Almqvist a metà campo.20:23

90'+2' Prova gli ultimi affondi il Milan, il Parma rimane tutto chiuso dietro.20:22

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.20:21

88' Cartellino giallo per Royak, entrata dura su Valeri.20:18

86' Dentro anche Jovic per Okafor.20:16

86' Chukwueze per Pulisic nel Milan.20:16

84' Milan molto offensivo e con il solo Pavlovic a tenere dietro, il Parma prova ad approfittarne lanciando Cancellieri in profondità.20:15

80' Costretto nuovamente ad inseguire, il Milan si porta ora tutto in avanti.20:11

77' GOL! PARMA - Milan 2-1! Rete di Cancellieri. Gol fotocopia del primo per il Parma, ripartenza in velocità di Almqvist sulla sinistra e cross rasoterra in area, Cancellieri arriva da dietro e di prima devia in rete.



Guarda la scheda del giocatore Matteo Cancellieri20:11

74' Negli emiliani dentro anche Cyprien per Estevez20:06

74' Altri cambio nel Parma, entra Almqvist per Man.20:06

73' Il Milan ora preme, il Parma sembra accusare la stanchezza.20:03

70' Nel Parma dentro Delprato per Mihaila.20:02

68' Secondo cooling break.20:01

67' Nel Milan esordio anche per Fofana che prende il posto di Musah.20:09

67' Esordio per Royal nel Milan, entra al posto di Calabria.19:58

66' GOL! Parma - MILAN 1-1! Rete di Pulisic. Trova il pareggio il Milan grazie ad un guizzo di Leao, che dopo un uno due con Hernandez salta Estevez e serve davanti alla porta Pulisic, l'americano deve solo toccarla in rete.



Guarda la scheda del giocatore Christian Pulisic19:59

62' MAN! Sfiora la doppietta il giocatore rumeno. Gran ripartenza del Parma con Bonny che serve il compagno, conclusione a giro che sfiora il palo alla sinistra di Maignan.19:53

60' Bonny va in gol servito in profondità da Bernabé, Sacchi ferma tutto per fuorigioco.19:51

59' Nel Parma dentro Cancellieri per Sohm.19:50

58' Milan offensivo, il Parma cerca di tenere palla per poi lanciare le sue frecce in profondità.19:49

53' Prova ad alzare il ritmo il Milan, il Parma al momento tiene botta.19:43

49' Ancora Milan! Pulisic ci prova al volo dal limite con il destro, Suzuki respinge, la palla finisce a Leao che prova il tiro a giro. Alta.19:41

48' OKAFOR! Cross morbido in area di Pulisic, ci prova Okafor al volo in girata. Palla di poco alta.19:39

47' Ci prova subito Rejinders, gran botta da fuori, palla di poco alta.19:37

46' Inizia il secondo tempo di PARMA - MILAN. Si riparte senza sostituzioni.19:36

Emiliani in vantaggio dopo i primi 45 minuti. Partita combattuta che vede la squadra di casa passare subito con un'azione in velocità conclusa con un tocco sotto porta di Man. I rossoneri crescono alla distanza, sfiorando anche il pareggio, ma nel finale il Parma in contropiede va vicino al raddoppio in più occasioni.19:20

45'+4' Fine primo tempo: PARMA - MILAN 1-0.19:19

45'+3' ANCORA PARMA! Altra imbucata in contropiede di Bonny per Mihaila che arriva solo davanti a Maignan ma non calcia benissimo e il portiere rossonero riesce a toccarla in angolo.19:25

45' Ci saranno 3 minuti di recupero.19:16

45' Altra ripartenza del Parma in velocità, Man parte solo contro Maignan, Pavlovic con un gran recupero evita la conclusione del giocatore rumeno.19:15

42' Contropiede Parma, Man entra in area e serve in mezzo Sohm che calcia di prima ma colpisce male la sfera. La conclusione termina alla destra di Maignan.19:13

38' Prova il numero Estevez con una conclusione di prima di esterno destro dalla distanza. Maignan blocca in due tempi.19:09

37' Calcio d'angolo Milan, Pulisic crossa in area, è ancora Pavlovic a staccare di testa. Palla di poco alla sinistra di Suzuki.19:08

34' Pavlovic stende Bernabé, primo cartellino giallo della gara.19:05

32' REJINDERS! Prova a mettersi in proprio l'olandese che salta l'avversario e calcia da posizione defilata in diagonale. Suzuki devia a lato.19:26

31' Ancora Milan, ci prova Pavlovic di testa, Suzuki la tocca in angolo.19:02

30' Scatto di Leao che brucia Balogh e prova poi il passaggio in mezzo, Okafor controlla e calcia ma Suzuki è attento.19:02

29' Tiene palla il Milan a metà campo con una serie fitta di passaggi, i rossoneri non riescono però a trovare un imbucata.19:00

24' Cooling break.18:54

21' Calcio d'angolo per il Milan, dopo un batti e ribatti la palla arriva al limite dove c'è Hernandez che prova la conclusione. Palla a lato.18:54

17' Giro palla veloce del Parma e retroguardia del Milan che traballa pericolosamente.18:48

14' Punizione per il Parma da posizione defilata, crossa Bernabé in mezzo, Pavlovic non sembra sicuro ma Maignan è attento.18:45

10' Il Parma sembra poter essere molto pericoloso ogni volta che parte in velocità.18:41

7' Serie di calci d'angolo per il Milan, difesa emiliana attenta.18:37

6' Il Milan, sin da subito in difficoltà, prova ora a riorganizzarsi.18:36

2' GOL! PARMA - Milan 1-0! Rete di Man. Spacca subito la partita in due il Parma, Estevez per Valeri che dalla sinistra brucia Calabria in velocità, alza la testa e serve rasoterra in mezzo dove Man, sotto porta, calcia di prima e insacca.



Guarda la scheda del giocatore Dennis Man18:34

1' FISCHIO D’INIZIO DI PARMA - MILAN. Arbitra Sacchi.18:30

Nel Parma confermato Suzuki tra i pali, in mezzo al campo giocano Estevez e Sohm con il trio formato da Man, Bernabé e Mihaila che agiranno dietro alla punta Bonny. Nel Milan ritornano dal primo minuto Hernandez e Reijnders. Esordio per Pavlovic in difesa che agirà accanto a Tomori. Davanti gioca Okafor, con alle sue spalle Pulisic, Loftus Cheek e Leao.17:42

Formazione MILAN (4-2-3-1): Maignan - Calabria, Tomori, Pavlovic, Hernandez - Musah, Reijnders - Pulisic, Loftus Cheek, Leao - Okafor. A disposizione: Raveyre, Torriani, Gabbia, Royal, Terracciano, Thiaw, Bennacer, Fofana, Saelemaekers, Chukwueze, Jovic.17:38

Formazione PARMA (4-2-3-1): Suzuki - Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri - Estevez, Sohm - Man, Bernabé, Mihaila - Bonny. A disposizione: Chichizola, Corvi, Del Prato, Camara, Cyprien, Hainaut, Almqvist, Cancellieri, Haj, Kowalski, Mikołajewski.17:38

Mercato ancora aperto ma squadre che salvo colpi di scena dovrebbero aver chiuso la campagna acquisti. Potrebbe accadere qualcosa tra le file dei rossoneri, ma c'è prima bisogno di sistemare alcuni giocatori, tra tutti, dopo l'addio di Kalulu e Pobega, gli indirizzati principali sono Adli e Bennacer.15:31