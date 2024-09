Adani e il retroscena piccante sulla Coppa Italia con la Fiorentina: “La usai per dei giochi erotici”

L’ex difensore e opinionista ha raccontato di aver rubato il trofeo dopo la finale del 2001 e di averla usata a letto con una ragazza, per poi riportarla al Franchi il giorno dopo

Quando si vince una competizione è ormai abitudine per i calciatori dormire col trofeo a letto, magari scattando qualche foto divertente da mettere sui social: nel 2001 in occasione della conquista della Coppa Italia con la Fiorentina, Daniele Adani si spinse ben oltre, portandosi il trofeo tricolore a casa e utilizzandolo per dei giochi erotici con una ragazza…

Coppa Italia, il trionfo della Fiorentina nel 2001

Nel 2001 la Fiorentina vinse la sua 6a e ultima Coppa Italia battendo il Parma nella finale che allora si disputava su due gare: 1-0 all’andata al Tardini, 1-1 nel match di ritorno al Franchi. Di quella Viola faceva parte anche Daniele Adani, che nell’ultima puntata di Viva El Futbol ha raccontato un retroscena a luci rosse legato proprio ai festeggiamenti per il successo nel trofeo tricolore.

Coppa italia della Fiorentina, il racconto di Adani

“Pareggiammo 1-1 al ritorno con gol di Nuno Gomes, ma all’andata avevamo vinto 1-0 espugnando il Tardini con gol di testa di Paolo Vanoli – ha ricordato Adani parlando con Nicola Ventola e Antonio Cassano -. Io, Paolo, ti ringrazio, perché il differenziale l’hai messo te per portare a casa il trofeo”. Nel suo racconto Adani ha spiegato di non aver mai perso di vista la coppa nel corso della serata di festa. “La sera in cui vincemmo portammo la coppa con noi a cena in un bel ristorante di Firenze – ha continuato l’opinionista -, festeggiammo con amici e parenti. C’era un entusiasmo mai visto, i tifosi festeggiarono come se fosse una Champions League”.

Adani e i giochi erotici: “Io, lei e la Coppa Italia”

Il suo obiettivo era chiaro: portare la Coppa Italia a casa. Cosa che riuscì a fare alla fine della serata con la squadra. “Dopo la cena, verso le 2 o le 3, quella coppa sparì, non si trovava più. Ebbene, tornò nello spogliatoio il pomeriggio dopo alla ripresa degli allenamenti”, ha continuato Adani, rivelando poi di aver fatto un uso davvero particolare del trofeo nel suo appartamento. “La notte la coppa venne a casa mia e fu testimone di una notte di fuoco con una ragazza – ha raccontato l’ex difensore -. Io la rubai, la portai via dalla cena e rimase tra me e questa ragazza, fu strumento di giochi erotici con lei”.

Adani e la restituzione della Coppa Italia al Franchi

Il giorno seguente, però, Adani rimise la Coppa Italia al suo posto allo stadio Franchi: nessuno si accorse che era stato lui a farla sparire. “Il giorno dopo, pulita bene come si doveva, l’ho riportata lucida e splendente nello spogliatoio del Franchi – ha concluso Adani -. Insomma, Paolo, grazie, lo devo a te con il tuo gol all’andata”.