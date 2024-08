Coppa Italia - tris Pisa a Frosinone, Salernitana avanti dopo i rigori, bene Lecce e Cagliari. Tutti i risultati

Si completa il quadro dei trentaduesimi di finale: Krstovic regala i 16esimi ai salentini contro il Mantova, i campani rimontano lo Spezia, fischi a Dia. Frosinone e Carrarese senza scampo

Colpaccio del Pisa di Pippo Inzaghi allo Stirpe di Frosinone, passano Lecce, Salernitana e Cagliari. Si completa il quadro dei sedicesimi di finale di Coppa Italia: la corsa per aggredire il trono della Juventus entra dunque nel vivo.

Cagliari in scioltezza sulla Carrarese

Il Cagliari batte 3-1 la Carrarese, e avanza ai sedicesimi di Coppa Italia. Sardi avanti già nel primo tempo grazie alle reti di Piccoli al 33′ con un tocco di mancino e di Pavoletti al 41′ con la deviazione vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 55′ Panico accorcia le distanze, ma al 71′ Prati porta il risultato sul 3-1 per i rossoblù, che dura fino al triplice fischio finale: la formazione di mister Nicola ai sedicesimi affronterà la Cremonese.

La Salernitana supera lo Spezia ai rigori

Esordio positivo per la nuova Salernitana targata Giovanni Martusciello. I granata battono lo Spezia ai calci di rigore e si qualificano per i sedicesimi di finale, dove troveranno l’Udinese. Partenza horror per i campani, che non creano nessun problema alla retroguardia ligure. Nel finale di primo tmepo poi arriva l’uno-due micidiale degli aquilotti che segnano con Candelari e Soleri. Nella ripresa c’è Kallon in campo e la Salernitana è più vivace. Proprio l’ex Verona accorcia le distanze con un bellissimo gol. Poco dopo però lo Spezia trova la terza rete ancora con Soleri. I campani però non mollano e si procurano un rigore grazie ad Amatucci, tra i più positivi ed applauditi.

Boulaye Dia trasforma il rigore tra i fischi, poi polemizza con la Curva Sud. A pochi minuti dalla fine Simy si divora il gol del pareggio mandando sul fondo un pallone da pochi metri. Nel minuti di recupero però arriva il gol del pareggio ancora con Boulaye Dia, sempre più fischiato dai tifosi granata. Si va ai calci di rigore, la Salernitana fa cinque su cinque (con Dia, Kallon, Simy, Bronn e Bradaric), decisiva la parata di Sepe su Nagy.

Lecce, ci pensa Krstovic

Il Lecce stacca il pass per i 16esimi di Coppa Italia dove affronterà il Sassuolo. La squadra di Gotti batte 2-1 al Via del Mare il Mantova, formazione neopromossa in B, e supera i 32esimi della competizione nazionale. Il risultato si sblocca al 14° del primo tempo con il vantaggio siglato da Kialonda Gaspar, difensore angolano prelevato quest’estate dai portoghesi dell’Estrella Amadora e in gol su assist di Gallo. Il Mantova trova il pareggio al 28° della ripresa con il neo-entrato Bragantini. La squadra di Possanzini va di nuovo sotto tre minuti dopo, ancora Gaspar in gol, ma questa volta la rete viene annullata. Il Lecce non molla e, all’86°, trova il gol della vittoria e della qualificazione siglato da Krstovic. Finisce 2-1, salentini ai sedicesimi contro il Sassuolo, Mantova eliminato.

Tris Pisa a Frosinone, ora il Cesena

Due gol nel primo tempo, uno nella ripresa e il Pisa di Filippo Inzaghi espugna Frosinone, in un match tra due squadra che si propongono di essere protagoniste nel prossimo campionato di Serie B. Finisce con un netto 3-0 per i nerazzurri la sfida valida per i 32esimi di Coppa Italia disputata allo Stirpe. I toscani sbloccano il risultato al 28° con Matteo Tramoni e raddoppiano al 44° con Nicholas Bonfanti su assist di Beruatto. Si va all’intervallo sullo 0-2 e nella ripresa, al 44°, il neo-entrato Arena sigla la rete che fissa il risultato sullo 0-3. Bella vittoria e qualificazione ai sedicesimi (il Cesena l’avversaria di turno) per il Pisa di Pippo Inzaghi, brutta sconfitta casalinga e Coppa Italia già finita per il Frosinone di Vincenzo Vivarini.

Il quadro dei risultati

SASSUOLO – Cittadella 2-1

UDINESE – Avellino 4-0

GENOA – Reggiana 1-0

MONZA – Sudtirol 9-8 dcr

CREMONESE – Bari 6-5 dcr

Verona – CESENA 1-2

EMPOLI – Catanzaro 4-1

NAPOLI – Modena 4-3 dcr

BRESCIA – Venezia 3-1

Parma – PALERMO 0-1

SAMPDORIA – Como 5-4 dcr

TORINO – Cosenza 2-0

Frosinone – PISA 0-3

LECCE – Mantova 2-1

SALERNITANA – Spezia 8-7 dcr

CAGLIARI – Carrarese 3-1

Gli accoppiamenti del turno successivo

Cagliari-Cremonese (Juventus)

Torino-Empoli (Fiorentina)

Monza-Brescia (Bologna)

Pisa-Cesena (Atalanta)

Lecce-Sassuolo (Milan)

Genoa-Sampdoria (Roma)

Napoli-Palermo (Lazio)

Udinese-Salernitana (Inter)