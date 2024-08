Coppa Italia, il Palermo si regala il Napoli, la Samp il derby: ok Brescia e Toro, il Como perde pure Varane

Coppa Italia, i risultati e i marcatori di Brescia-Venezia, Parma-Palermo, Sampdoria-Como e Torino-Cosenza: tre squadre di massima serie salutano anzitempo la competizione.

Tre squadre di Serie A su quattro dicono addio alla Coppa Italia dopo una sola partita: una sorta di ecatombe domenicale per le squadre di massima serie nel primo turno della manifestazione tricolore. Eliminate tutte le neopromosse – Venezia, Parma e Como – a vantaggio di Brescia (che sfiderà il Monza), Palermo (che si regala il Napoli) e Sampdoria (che affronterà invece il Genoa in uno stuzzicante derby settembrino). Pronostico rispettato solo in Torino-Cosenza, con la netta vittoria della squadra granata.

Brescia-Venezia 3-1: apre Borrelli, poi si scatena Olzer

Il Brescia si guadagna il derby contro una formazione di Serie A, il Monza, eliminando dalla Coppa Italia con un secco 3-1 un’altra squadra della massima serie, il Venezia di Di Francesco. Più che convincente la prova dell’undici guidato da Maran, a segno al 14′ con un preciso colpo di testa di Borrelli. Nella ripresa si scatena Olzer, che prima firma il raddoppio pochi secondi dopo il rientro in campo, quindi cala il tris a 8′ dal termine. Il Venezia riesce solo ad accorciare le distanze con Idzes, non a evitare una sconfitta che fa scattare subito campanelli d’allarme.

Parma-Palermo 0-1: Gomis para rigore a Man, decide Insigne

Altra formazione di Serie A eliminata da una squadra della categoria inferiore: il Parma saluta la coppa lasciando campo libero al Palermo per il suggestivo “derby del Sud” contro il Napoli al Maradona. Emiliani condannati dagli errori in zona gol e penalizzati dagli infortuni: ko Bonny. Nel primo tempo il Parma non sfrutta un rigore concesso per fallo di Nikolaou su Mihaila: dal dischetto Man si fa ipnotizzare da Man. Poi è Insigne, in chiusura di primo tempo, a firmare il gol vittoria con un gran tiro sul primo palo, sugli sviluppi di un corner, che sorprende il portiere Chichizola.

Sampdoria-Como 5-4 dcr: Cutrone risponde a Ioannou, Varane ko

Finisce 1-1 tra Sampdoria e Como, match stregato per i lariani che alla fine devono fare i conti con l’eliminazione ai rigori e con l’infortunio di Varane: l’ex Real Madrid e Manchester United ha abbandonato il campo a metà primo tempo per un problema muscolare alla gamba sinistra, possibile lungo stop. Di Ioannou per la Samp e di Cutrone per il Como le reti che fissano il risultato alla fine del primo tempo, poi ai rigori gli errori di Verdi e Braunoder condannano i lariani, con Tutino che segna il rigore decisivo che regala il derby col Genoa ai blucerchiati.

Torino-Cosenza 2-0, granata avanti con un’autorete e con Zapata

Nessuna sorpresa invece nell’ultimo confronto di giornata. Qualificazione in scioltezza per il Torino contro un Cosenza costretto a rincorrere già dopo una quarantina di secondi: cross di Ilic e deviazione sfortunata nella propria porta di Camporese. La formazione calabrese ci prova con generosità, senza però creare particolare grattacapi all’undici di Vanoli che trova il gol della sicurezza a una manciata di minuti dalla conclusione della ripresa: è Duvan Zapata, su assist di Adams, a firmare di testa la rete del definitivo 2-0. Nel prossimo turno altro match casalingo con l’Empoli per il Toro.

Coppa Italia, il tabellone

Primo turno

Sassuolo-Cittadella 2-1 (45′ Mulattieri S, 48′ Baldini C, 58′ Laurientè S)

(45′ Mulattieri S, 48′ Baldini C, 58′ Laurientè S) Udinese-Avellino 4-0 (41′ Brenner, 50′ rig. Thauvin, 58′ Lucca, 87′ Davis)

(41′ Brenner, 50′ rig. Thauvin, 58′ Lucca, 87′ Davis) Genoa-Reggiana 1-0 (65′ Messias)

(65′ Messias) Monza-Sudtirol 0-0, 9-8 dcr

Cremonese-Bari 1-1, 6-5 dcr (68′ De Luca C, 80′ Manzari B)

(68′ De Luca C, 80′ Manzari B) Verona-Cesena 1-2 (44′ Kargbo C, 49′ Shpendi C, 75′ Tengstedt V)

(44′ Kargbo C, 49′ Shpendi C, 75′ Tengstedt V) Empoli-Catanzaro 4-1 (8′ Fazzini E, 13′ Bonini C, 48′ Colombo E, 56′ Esposito E, 93′ Fazzini E)

(8′ Fazzini E, 13′ Bonini C, 48′ Colombo E, 56′ Esposito E, 93′ Fazzini E) Napoli-Modena 0-0, 4-3 dcr

Brescia-Venezia 3-1 (14′ Borrelli B, 46′ e 82′ Olzer B, 89′ Idzes V)

(14′ Borrelli B, 46′ e 82′ Olzer B, 89′ Idzes V) Parma-Palermo 0-1 (45′ Insigne)

(45′ Insigne) Sampdoria-Como 1-1, 5-4 dcr (37′ Ioannou S, 44′ Cutrone C)

(37′ Ioannou S, 44′ Cutrone C) Torino-Cosenza 2-0 (1′ aut. Camporese, 84′ Zapata)

(1′ aut. Camporese, 84′ Zapata) Frosinone-Pisa 12/8 ore 18.00

12/8 ore 18.00 Lecce-Mantova 12/8 ore 18.30

12/8 ore 18.30 Salernitana-Spezia 12/8 ore 20.45

12/8 ore 20.45 Cagliari-Carrarese 12/8, ore 21.15

Secondo turno