Como, Varane arriva e anche un big della Juve nel mirino: sta nascendo una squadra da sogno

È fatta per l'ex difensore di Real Madrid e Manchester United. Fabregas fa sognare i tifosi con i soldi dei fratelli Hartono: ora un nuovo obiettivo

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Si avvicina il giorno dell’esordio su una panchina di Serie A per Cesc Fabregas, diventato a tutti gli effetti il responsabile della prima squadra del Como dopo il salto di categoria. Dal contratto quadriennale firmato dal manager spagnolo alle mosse di mercato della società lariana, che può contare sulla proprietà più ricca del massimo campionato italiano. I lariani sono lontani dal canonico ritratto della neopromossa e il colpo Varane ne è l’ennesima conferma.

Como, è fatta per Varane: i dettagli del contratto

Il Como dei fratelli Hartono porta a casa un altro acquisto stellare, in una sessione di mercato che continua a regalare sorprese e colpi ad effetto: si tratta di Raphael Varane, difensore centrale classe ’93 reduce dall’esperienza con la maglia del Manchester United. Il francese non ha rinnovato il suo contratto con i Red Devils e ha atteso la chiamata giusta per rimettersi in gioco e affrontare una nuova esperienza. Dopo i contatti registrati nel mese di giugno, la trattativa è andata avanti nelle settimane successive, aggiungendo un tassello alla volta: Fabregas ha convinto il ragazzo a trasferirsi in Italia, mentre la società ha lavorato per raggiungere un accordo totale su cifre e durata del contratto che lo legherà al club lariano.

Un’intesa biennale, con scadenza 2026, ma con la possibilità di prolungare fino al 2027 in caso di raggiungimento di un certo numero di presenze e di determinati obiettivi di squadra, tra cui la salvezza in Serie A. Varane apporrà la firma sul contratto la prossima settimana, come confermato dal guru del calciomercato Fabrizio Romano, e poi diventerà ufficialmente un nuovo calciatore del Como. Prima esperienza in Serie A per lui, che sarà affiancato dal neo acquisto Alberto Dossena al centro del pacchetto arretrato. Dopo 32 apparizioni nell’ultima stagione e tanti problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento, Varane è pronto a ripartire.

Como, non solo Varane: sondaggio per Arthur

Il Como di Cesc Fabregas non sta operando sul mercato come una semplice neopromossa, solitamente costretta a puntare su giovani talenti o su esuberi in uscita da squadre appartenenti ad una “fascia” superiore. La proprietà Hartono sta sovvertendo, legittimamente, le logiche del mercato italiano, approfittando delle risorse a disposizione e dell’influenza che può avere in sede di trattativa un profilo come l’ex centrocampista della nazionale spagnola.

I lariani non hanno intenzione di fermarsi a Raphael Varane. Nel mirino, in attesa dell’ufficialità di Pau Lopez (in arrivo dal Marsiglia, ndr), c’è anche il brasiliano Arthur, centrocampista pronto a lasciare la Juventus. L’ex Liverpool, che ha vissuto un’annata positiva con la maglia della Fiorentina di Vincenzo Italiano, non è stato convocato per il Training Camp organizzato dalla Vecchia Signora nel quartier generale dell’Adidas in Germania. Scelta, chiaramente, legata al mercato e alla concreta possibilità che qualcosa possa succedere nel giro di pochi giorni.

Su Arthur, che la Juve vorrebbe cedere a titolo definitivo, c’è la Premier League. Sono attualmente in corsa Everton e Leicester, ma in queste ore ad inserirsi è stato proprio il Como di Cesc Fabregas, consapevole di aver acquisito un appeal non indifferente sul mercato. Ostacolo ingaggio, per una società che deve comunque rispettare paletti e parametri di una squadra appena promossa in massima serie. L’affare, in un senso o nell’altro, potrebbe sbloccarsi nella prima decade di agosto, con la Juve che ora ha fretta di liberare alcuni slot.

La probabile formazione del Como ad oggi

Sta nascendo una squadra da sogno in riva al lago. Giocatori importanti e in cerca di rilancio, ma non solo. Partiamo dalla porta: tra i pali, l’esperienza di Pau Lopez e Pepe Reina, estremi difensori che hanno un curriculum di tutto rispetto e conoscono perfettamente il campionato italiano, avendo giocato con Roma, Napoli, Milan e Lazio. Il reparto arretrato sarà affidata alla fisicità di Alberto Dossena, tra i migliori centrali della Serie A nella passata stagione, e a Raphael Varane, che non ha certo bisogno di presentazioni. L’unica incognita è rappresentata dalla tenuta fisica del francese.

Sulle corsie esterne un altro volto nuovo: Alberto Moreno, reduce da cinque campionati con il Villarreal e per anni padrone della fascia sinistra del Liverpool. A destra qualche dubbio in più, con uno tra Iovine e Kovacik che potrebbe essere adattato in quel ruolo. Occhio alla gioventù di Odenthal e al “sempreverde” Sala.

In mezzo al campo spazio a Bellemo e Braunoder, con Abildgaard che scalpita per una maglia da titolare nonostante la giovane età. Alle spalle di Andrea Belotti, chiamato a riscattare un’annata tutt’altro che felice, potrebbe agire il trio formato da Strefezza, Cutrone e Da Cunha, con Simone Verdi sempre pronto a subentrare.

Ecco la probabile formazione del Como ad oggi:

COMO (4-2-3-1): Reina*; Iovine, Dossena, Varane, Alberto Moreno; Braunoder, Bellemo; Strefezza, Cutrone, Da Cunha; Belotti. All. C. Fabregas.

*Reina sarà il vice di Pau Lopez, non appena verrà ufficializzato