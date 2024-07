Calciomercato Como: dopo Alberto Moreno, anche Pau Lopez e Varane. I fratelli Hartono scuotono la Serie A

Azzurri scatenati sul mercato con il budget messo a disposizione dai proprietari indonesiani: Fabregas valuta anche Luka Romero del Milan

Il Como scatenato sul calciomercato. L’ambizioso club neo-promosso è pronto a chiudere altre trattative interessanti dopo gli acquisti di Belotti, Dossena e Braunoder. Fabregas è pronto ad accogliere il portiere Pau Lopez, ex Roma reduce dall’esperienza al Marsiglia. In arrivo anche un importante rinforzo a centrocampo: si tratta di Alberto Moreno, ex centrocampista del Liverpool svincolato. Si intensificano le trattative per far arrivare il Lombardia anche Rodri Sanchez e Varane. Nel mirino anche Luka Romero del Milan. Il Como, guidato dai fratelli Hartono, si appresta ad allestire una rosa competitiva per il grande ritorno in Serie A dopo 21 anni di assenza.

Como, è fatta per Moreno e Pau Lopez

Il Como si assicura altri due importanti colpi in entrata. Si tratta del portiere Pau Lopez, affare considerato il cassaforte e che arriverà in Lombardia dal Marsiglia con la formula del prestito con obbligo di riscatto, sui cinque milioni di euro, che scatta al raggiungimento di determinate condizioni. L’estremo difensore tornerà in Italia dopo i due anni trascorsi in forza alla Roma di Fonseca. Accordo trovato anche per Alberto Moreno, ex Siviglia, Liverpool e Villareal, che arriva in Serie A a parametro zero.

Passi in avanti per Rodri Sanchez e Varane: spunta Luka Romero

Il Como si avvicina sempre più a Rodri Sanchez del Real Betis, per il quale il club spagnolo chiede sei milioni di euro. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, la trattativa tra il trequartista spagnolo e il club azzurro dovrebbe chiudersi la prossima settimana. Cresce la fiducia anche per l’arrivo di Raphael Varane: il difensore, dopo tre stagioni al Manchester United, sembra sempre più propenso ad accettare la proposta del club lariano.

Nel mirino di Fabregas è finito anche Luka Romero. L’esterno argentino, di proprietà del Milan, è rientrato in Lombardia dopo i mesi trascorsi all’Almeria. Non sembra rientrare nei piani di Fonseca e potrebbe partire nuovamente in prestito. Tra i vari club interessati, ora c’è anche il Como.

Fratelli Hartono, chi sono i proprietari del Como

Dal 2019, i fratelli Robert e Michael Hartono sono alla guida del Como. Si tratta di due imprenditori indonesiani con un patrimonio stratosferico: rispettivamente 26.5 e 25.5 miliardi di dollari, secondo Forbes. Entrambi sono nella top 10 dei proprietari di società sportive più ricchi del pianeta. In Indonesia, possiedono un impero che spazia dal tabacco, alle quote di controllo della Bank Central Asia, fino ad altri investimenti che comprendono cinema, e-commerce, elettronica, produzioni cinematografiche e tanto altro, incluso il calcio.

Il padre acquistò una fabbrica di sigarette che subì una trasformazione significativa negli anni ’60, quando i due fratelli ne assunsero la guida. La Djarum è nota per le sue sigarette Kretek, realizzate con chiodi di garofano. Il loro patrimonio è distribuito quasi equamente e hanno effettuato investimenti oculati in diversi settori, tra cui banche indonesiane, centri commerciali e sport. Il Como può dunque continuare a sognare. Dopo 21 anni di assenza in Serie A, ora può ambire a traguardi importanti grazie al budget molto elevato messo a disposizione dalla proprietà.