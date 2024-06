Modric al Como, cosa c'è di vero nella clamorosa voce di calciomercato che arriva dalle rive del Lario

Il ds del Como ha confermato di pensare a Luka Modric per la Serie A, anche se al momento non esiste una trattativa ufficiale. Intanto i Lariani hanno chiuso per Belotti

Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha parlato a Sky degli obiettivi di mercato, facendo a sorpresa anche il nome di Luka Modric, centrocampista Pallone d’Oro nel 2018 in scadenza con il Real Madrid e che nonostante sia prossimo a spegnere le 39 candeline può ancora dire la sua eccome in campo, come dimostra la rete che ha fatto sognare la Croazia contro l’Italia. Intanto i Lariani hanno ufficializzato l’acquisto di Andrea Belotti, primo vero rinforzo per la Serie A.

Le parole del ds del Como che fanno sognare

Dopo l’ottima stagione in Serie B conclusa con il secondo posto e la conseguente promozione diretta, il Como vuole rinforzare la propria formazione in vista del ritorno in Serie A e il direttore sportivo Carlarberto Ludi ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni, facendo anche un nome – prestigioso – a sorpresa: “A Modric ci pensiamo tutti i giorni perché è un fenomeno straordinario, ma non è stata intavolata alcuna trattativa, nonostante sia in ottimi rapporti con gli agenti. Hummels? No, lui non rientra nei nostri piani”.

Modric al Como è possibile?

Con il contratto in scadenza tra meno di una settimana, Luka Modric potrebbe salutare il Real Madrid dopo dodici stagioni ricche di successi di squadra e personali – come il Pallone d’Oro del 2018 -, ma non sembra intenzionato ad appendere gli scarpini al chiodo. Che il croato possa effettivamente trasferirsi al Como appare però difficile al momento, nonostante le buone risorse economiche del club e i buoni rapporti del ds dei dei lariani con l’entourage. Modric vorrebbe infatti rimanere in maglia blancos per almeno un’altra stagione e su di lui ci sarebbero anche dei club arabi pronti a ricoprirlo d’oro.

Intanto il Como ufficializza Belotti

Intanto è ufficiale il primo colpo del Como, che accoglie tra le proprie file Andrea Belotti. L’attaccante arriva a titolo definitivo dalla Roma per 4 milioni di euro più un altro di bonus. Questo il comunicato ufficiale sul sito dei Lariani: “Como 1907 è lieta di annunciare la firma di un accordo preliminare con Andrea Belotti, che diventerà ufficialmente un giocatore del Como il 1° luglio 2024. L’attaccante, che ha fatto parte della Nazionale Italiana vincitrice di Euro 2020, ha firmato un contratto biennale. Arriva dalla Fiorentina, dove era in prestito dalla Roma”.