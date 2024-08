Coppa Italia, al via i 32esimi: dove seguire Napoli-Modena e tutte le gare in diretta tv e radio

Dopo il turno preliminare, la competizione prenderà il via con i trentaduesimi. In campo anche gli azzurri di Antonio Conte: dove vedere il match e il palinsesto completo

La Coppa Italia è pronta a tagliare il nastro di partenza con i 32esimi della competizioni. In gioco subito anche il Napoli di Antonio Conte, per via del decimo posto della scorsa stagione. Gli azzurri affronteranno il Modena e sarà la prima apparizione ufficiale dell’allenatore ex Juve sulla panchina dei partenopei. La Lega ha comunicato anche una novità per gli appassionati: i match si potranno ascoltare anche tramite la radiocronaca di Radio Tv Serie A.

Dove seguire i 32esimi di Coppa Italia: diretta radio e tv

‘Radio Tv Serie A con RDS’, la radio-tv ufficiale della Lega Serie A, trasmetterà per la prima volta e in esclusiva assoluta le radiocronache integrali dei Trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025, in programma da venerdì 9 a lunedì 12 agosto 2024. Napoli–Modena e tutti gli altri match saranno visibili in diretta tv su Italia 1 e sul Canale 20 e in streaming su Mediaset Infinity.

Coppa Italia, dove seguire Napoli-Modena: il palinsesto

Giorno Partita Orario Canale VENERDÌ 9 AGOSTO SASSUOLO-CITTADELLA 18.00 Canale 20 VENERDÌ 9 AGOSTO UDINESE-VINCENTE JUVE STABIA-AVELLINO (del 4 agosto) 18.30 Italia 1 VENERDÌ 9 AGOSTO GENOA-REGGIANA 20.45 Canale 20 VENERDÌ 9 AGOSTO MONZA-SUDTIROL 21.15 Italia 1 SABATO 10 AGOSTO CREMONESE-BARI 18.00 Canale 20 SABATO 10 AGOSTO VERONA-VINCENTE CESENA-PADOVA (del 4 agosto) 18.30 Italia 1 SABATO 10 AGOSTO EMPOLI-CATANZARO 20.45 Canale 20 SABATO 10 AGOSTO NAPOLI-MODENA 21.15 Italia 1 DOMENICA 11 AGOSTO BRESCIA-VENEZIA 18.00 Canale 20 DOMENICA 11 AGOSTO PARMA-PALERMO 18.30 Italia 1 DOMENICA 11 AGOSTO SAMPDORIA-COMO 20.45 Canale 20 DOMENICA 11 AGOSTO TORINO-COSENZA 21.15 Italia 1 LUNEDÌ 12 AGOSTO FROSINONE-PISA 18.00 Canale 20 LUNEDÌ 12 AGOSTO LECCE-MANTOVA 18.30 Italia 1 LUNEDÌ 12 AGOSTO SALERNITANA-SPEZIA 20.45 Canale 20 LUNEDÌ 12 AGOSTO CAGLIARI-CARRARESE 21.45 Italia 1

Novità Coppa Italia, il commento dell’ad De Siervo

“Quest’anno abbiamo deciso di mantenere la titolarità dei diritti radiofonici dei Trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa per provare a realizzare qualcosa di unico nel panorama europeo – ha dichiarato l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Dopo essere stati la prima Lega calcistica ad avere una radio-tv, ora saremo i primi a produrre da soli le radiocronache in diretta di una nostra competizione ufficiale. Un bel regalo di compleanno che abbiamo voluto fare ai nostri ascoltatori e alla nostra radio, sempre più seguita ed apprezzata, e che proprio in questi giorni festeggerà un anno di vita”.

“Ai contenuti multimediali di approfondimento con giornalisti, opinionisti ed ospiti, aggiungiamo un nuovo tassello, ovvero le radiocronache della Coppa Italia Frecciarossa, un consolidamento di programmazione per tutti gli appassionati di calcio che potranno fruire soprattutto in mobilità di questa esclusiva su Radio TV Serie A con RDS – ha dichiarato Massimiliano Montefusco, General Manager di RDS 100% Grandi Successi -. Una piattaforma unica nel panorama radio visivo europeo che continuerà ad offrire un`esperienza sempre più interattiva e coinvolgente”.