Juve, Drughi contro Marchisio: striscioni offensivi per il Principino dopo le parole su Torino granata

Gli ultras bianconeri non perdonano l'ex bandiera per le considerazioni sul derby: insulti pesanti nei suoi confronti all'esterno dello stadio, a Vinovo e sui social.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Clamorosa spaccatura nel mondo Juve. Una bandiera bianconera come Claudio Marchisio ha ricevuto delle dediche non troppo affettuose dai Drughi, il nucleo più caldo degli ultras della Vecchia Signora. Il motivo? Le parole, evidentemente non gradite, di qualche giorno fa su Torino città granata, caratterizzata cioè da una maggiore predilezione per il Toro piuttosto che per la Juve. Apriti cielo. Una vera e propria onta per gli ultras più oltranzisti. Un motivo valido per sparare a zero sul Principino.

Juve, le parole di Marchisio sul Derby della Mole

Ma cosa aveva detto di preciso Marchisio sulla Juve, sul Toro e sul Derby della Mole? Nel corso del “De Core Podcast”, Marchisio aveva speso belle parole nei confronti della tifoseria granata, facendo anche un confronto con il tifo bianconero: “Torino è calda soprattutto per la tifoseria del Torino, non della Juventus”, aveva ‘osato dire’ Marchisio. “Il tifoso della Juventus a Torino non è che lo si trova tanto“. E ancora: “Torino città è del Toro e loro sono una tifoseria calda. Quando c’è il derby sono loro l’anima della sfida, lo tengono sempre attivo, mentre il tifoso della Juventus è un po’ sparso ovunque. Siamo ovunque, ma diciamo che non abbiamo il nostro nucleo principale”.

Torino granata? Gli striscioni contro il Principino

Ai Drughi, chiaramente, non sono andate giù le riflessioni di Marchisio. La reazione, però, è stata decisamente sopra le righe. Alcuni striscioni, infatti, sono stati esposti davanti allo stadio e anche a Vinovo, davanti al ristorante Legami. Il contenuto? “Da giocatore lacché della società, da disoccupato sei un rinnegato e nella vita Marchisio uomo di m…”. Lo stesso messaggio è stato poi condiviso sui social, come testimonia questo post condiviso sull’account ufficiale dei Drughi.

Pro o contro Marchisio: tifosi bianconeri divisi

Non tutti i tifosi della Juve, però, sono d’accordo con le posizioni intransigenti degli ultras. “Rinnegare Marchisio…meritate l’estinzione! Ma cosa dite!”, è uno dei primi commenti al post condiviso sui social. “Ha detto delle cose un po’ così…ma addirittura uno striscione del genere per uno che è sceso in B e ha riportato la Juve al top non lo merita”, un’altra riflessione. E ancora: “Tranquillamente evitabile”. Ma c’è anche una fetta consistente di tifosi che sta coi Drughi: “A voi tifosi normali non frega niente è ovvio, ma essere ultras è mentalità e coerenza e la reazione è più che giusta dei Drughi”. O anche: “Occasionali tornate nei Distinti, Torino è bianconera”.