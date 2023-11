Scintille tra i tifosi nerazzurri e Marchisio, opinionista di Prime. "L'Inter non ha vinto da grande squadra": il commento dell'ex Juve non è piaciuto

09-11-2023 09:45

Claudio Marchisio come opinionista dell’Inter: il risultato si è rivelato esplosivo. Scintille inevitabili. Con i tifosi che, prima e dopo la sfida di Champions League col Salisburgo, hanno insultato l’ex bandiera della Juve. E il commento finale del Principino al successo risicato dei nerazzurri in Austria ha scatenato il caos sui social.

Le parole di Marchisio che hanno fatto insorgere il web

Bersaglio dei cori dei tifosi nerazzurri, che non hanno gradito la scelta di Amazon Prime Video di puntare su un ex Juve (a bordo campo con Diego Milito e Julio Cesar), Marchisio a fine partita ha commentato così la vittoria di misura dell’Inter, che ha piegato il Salisburgo solo in zona Cesarini col rigore di Lautaro Martinez.

“Pur essendo una grande squadra, non ha vinto da grande squadra – ha detto -. L’ha vinta con il suo calciatore più forte che entra e cambia la partita, spremendo fino al 90esimo Thuram, chiamato a tenere palloni. Una grande squadra – sottolinea – già nel primo comanda la gara. La vince perché i grandi campioni ti fanno vincere la partita. Forse manca uno step”.

La rabbia dei tifosi dell’Inter

“Marchisio che si professa come un opinionista di calcio europeo e giudica la prestazione dell’Inter non da grande squadra, sapete quanti trofei europei ha vinto? Potete fargli commentare le partite europee della sua Juve?” scrive su Twitter ‘Giacinto guarda giù!’. “Ma l’uscita sulla vittoria non da grande squadra e quella ancora più ridicola sul Mondiale per Club, che forse ti sfugge si giocherà nel 2025, te le eri preparate o ti sono venute di getto, rosicone che non sei altro?” rincara la dose Gianluca Colaci. “Nella voce di Wikipedia relativa a Marchisio non esiste la voce palmares internazionale” ironizza Fabio Russello.

Interisti contro il Principino, gli altri difendono Marchisio

Sì, Marchisio ha diviso il web, e non solo per il cappotto indossato alla Red Bull Arena che ha scatenato l’ironia della rete (“Ma fa la diretta in accappatoio? Di tre misure in più, tra l’altro” punzecchia NeroBlu24). “Non sono juventino, ma uno come Marchisio che è sempre stato un signore non si merita questo” scrive un utente su X.

“Io capisco la rivalità con la Juve, e che a volte ci possa essere dell’astio con qualche giocatore, ma insultare Marchisio? Seriamente? Uno che è sempre stato serio e sportivo, sia dentro che fuori dal campo. Bassezza assurda” chiosa Marco Varini.