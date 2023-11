Salisburgo-Inter 0-1: Inzaghi si gode Lautaro e difende Calhanoglu e già pregusta il Mondiale per Club

L’Inter conquista la qualificazione agli ottavi di finali di Champion League con due turni d’anticipo e un’altra prestazione da incorniciare di Lautaro Martinez e Thuram; mentre Marotta fa una rivelazione di mercato

08-11-2023 23:54

L’Inter vince e strappa il pass gli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi passa anche sul campo del Salisburgo a termine di un match che non è stato affatto facile e che ha visto i nerazzurri andare anche un po’ in sofferenza nel corso del primo tempo. Nella ripresa però i valori nerazzurri si sono visti tutti con i nerazzurri che hanno fatto valere tutta a loro tecnica ed hanno portato a casa un successo importantissimo.

Inzaghi si tiene stretto Lautaro Martinez

Ancora un gol e soprattutto ancora un gol di Lautaro Martinez. L’inizio di stagione strabiliante dell’Inter sembra quasi aver messo in secondo piano quello sta facendo l’attaccante argentino che sta trovando la via del gol in ogni partita e soprattutto risulta sempre decisivo.

Per noi è un giocatore importantissimo. Ha sempre tantissima voglia. Però in una giornata come questa mi piace segnalare che hanno fatto benissimo anche Sanchez e Thuram.

Leggermente più in affanno è apparso invece Hakan Calhanoglu, molto più basso rispetto ad altre occasioni.

Abbiamo optato per farlo venire vicino all'azione – ha rivelato Inzaghi ai microfoni di Prime – Con lui facevamo l'azione costruendo a 4. Era giusto dilatare i loro giocatori, costringendoli ad aprirsi.

Inter: ora avanti tutta sul campionato

L’impresa di essersi riusciti a qualificare agli ottavi con due turno di anticipo non significa mollare la presa in ambito europeo visto che c’è ancora da conquistare il primo posto nel girone. Ma l’Inter sicuramente ha messo al sicuro uno dei primi obiettivi stagionali e ora può continuare a spingere anche in campionato.

Tutte le partite di Champions sono complicate. Oggi abbiamo avuto occasioni importanti anche nel primo tempo ma ci sono stati dei momenti di sofferenza dove abbiamo difeso da squadra concedendo anche meno che a San Siro. Ci aspettavano cinque trasferte insidiose (dopo Frosinone, ci saranno Juve, Benfica e Napoli, ndr), le prime due sono passate. Adesso l’attenzione è tutta sulla sfida con il Frosinone in casa, poi ci sarà da pensare alle altre gare.

Inter: qualificata al Mondiale per club

Doppia soddisfazione per l’Inter che oltre a staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League, conquista anche la qualificazione al Mondiale per club 2025: “Sapevamo che con questo risultato ci saremmo qualificati. Per noi si tratta di una grande soddisfazione. Ce lo siamo meritati e ce lo giocheremo nel migliore dei modi“.

Marotta pensa già al mercato

Una trasferta per provare a conquistare il pass per gli ottavi di finale della Champions League, e per Simone Inzaghi per avere ancora maggiori rassicurazioni in vista dei prossimi impegni. Per Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, è stata anche l’occasione per vedere all’opera alcuni talenti interessati che giocano per il Salisburgo e dare una seconda occhiata dopo la gara di San Siro: “Konatè? Ci piace sicuramente ma nel Salisburgo ci sono anche altri giovani interessanti che sono sul taccuino di diversi club”.

