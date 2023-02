Fanno discutere i commenti di Marchisio su Twitter, con critiche manifeste alla prestazione della Juventus contro il Nantes (e non solo). Tifosi in rivolta contro il Principino, scoppia il putiferio.

18-02-2023 13:26

È bufera su Claudio Marchisio per un commento su Twitter dopo lo scialbo pareggio in Europa League della Juventus contro il Nantes. A molti tifosi bianconeri non sono andate giù le critiche del ‘Principino’ per la prestazione della squadra di Allegri e per il risultato, 1-1, che lascia pericolosamente in bilico la qualificazione agli ottavi di finale del torneo. Questo pur avendo sottolineato più volte, da parte di Marchisio, come alla Juve mancasse il rigore per tocco di mano di Centonze negli ultimissimi secondi di gioco.

Marchisio, i posto dopo Juve-Nantes di Europa League

Già a caldo Marchisio aveva pubblicato una serie post che avevano fatto rumore e che avevano raccolto più elogi che critiche da parte dei supporter bianconeri: “Non voglio entrare nella partita questa sera. Voglio soltanto fare i complimenti a Danilo, perché poche volte ho visto un giocatore, straniero, così importante in campo come fuori nella Juventus. Sempre lucido, critico quando deve esserlo e positivo nei momenti giusti”. Quindi rispondendo alle sollecitazioni di un tifoso: “Per me era rigore! Ma non attacchiamoci al singolo episodio. Guardiamo oltre per favore”.

La vera ingiustizia per il Principino: il -15 a torneo in corso

Marchisio aveva anche fatto riferimento al -15: “L’ingiustizia è dare una penalità importante a campionato in corso. La squadra aveva fatto tutto quello che poteva fare. Secondo posto, iniziando un campionato e una Champions assurda. Stasera pareggi con la 13esima della Ligue 1. Speriamo nel ritorno”. Un giudizio controverso, che aveva attirato qualche commento negativo. Nulla in confronto al polverone in arrivo.

Marchisio, la critica alla Juve che ha scatenato polemiche

Sempre rispondendo ai tifosi, l’ex centrocampista bianconero ha spiegato nel dettaglio perché non fosse il caso di soffermarsi più di tanto sul rigore negato, ma di guardare ad altri tipi di problemi: “Sono critico perché mi rode vedere la mia squadra del cuore fare così fatica (in generale), avendo giocatori forti e uomini che conosco bene, vivere un certo momento. Il rigore c’era ma stai giocando con la 13esima del campionato francese, la fortuna ti serve e te la vai a prendere con le squadre forti. Non con queste”.

Tifosi contro Marchisio: i fan di Allegri sono scatenati

Apriti cielo. Per molti tifosi della Juve questi non sono commenti da fare, per un ex capitano e bandiera della squadra. “Ma certo Claudio. Non dobbiamo sempre attaccarci all’episodio. Nel frattempo siamo all’ennesima partita dove non dobbiamo attaccarci all’episodio surreale. Anche basta!”, tuona Roberto. “Claudio ti stimo, però credo in questi momenti da persone che hanno vissuto la maglia della Juve è meglio evitare a mettere il dito nella piaga! Se Allegri sta su quella panchina il motivo c’è”, assicura Lello. Michele lancia accuse: “Amico di Varriale“. E Golovinismo ironizza: “Noooo Claudione ora gli allegriani ti tolgono la patente di tifo dopo come fai senza?”.