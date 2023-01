Juventus, Marchisio sulle plusvalenze: "Manca un principio contabile dedicato"

22-01-2023 23:12

Dopo un primo commento già nella serata di venerdì, Claudio Marchisio è tornato a parlare del caso plusvalenze che sta coinvolgendo la Juventus, penalizzata di 15 punti in classifica. L’ex centrocampista ha commentato così a 90° Minuto: “Le intercettazioni le abbiamo lette tutti, non è che uno vuole difendere la Juventus. Spero che ci siano indagini anche da altre parti per capire se è stato fatto da una parte sola o no”.

“Le plusvalenze vanno sempre fatte in due, vediamo più avanti cosa verrà fuori – ha aggiunto a riguardo Marchisio -. Manca un principio contabile delicato, quindi l’invito è che chi di dovere possa lavorare il prima possibile per togliere questa difficoltà che vediamo non solo in Italia ma anche in Europa“.