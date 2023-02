Il difensore brasiliano non ha voluto attendere le sentenze della giustizia sportiva per rinnovare il contratto: da lui si ripartirà nella prossima stagione, anche senza Europa

15-02-2023 10:46

“Danilo è più gobbo di me”. Sui social network sono tanti i tifosi della Juventus che utilizzano una battuta dal tono compiaciuto per commentare la notizia del rinnovo di contratto di Danilo con i bianconeri: il difensore brasiliano ha deciso di restare a Torino a prescindere da quelli che saranno gli esiti delle sentenze riguardanti la Juve sul caso plusvalenze e sulla manovra stipendi. Come Danilo, anche altri bianconeri potrebbero restare a prescindere: da Pogba a Bremer.

Danilo resta alla Juventus anche senza coppe europee

In attesa di conoscere l’esito del ricorso al Collegio di Garanzia del CONI sul caso plusvalenze e che la giustizia sportiva della FIGC si pronunci sull’indagine riguardante la manovra stipendi, la Juventus ha comunque una certezza per la prossima stagione: Danilo vestirà ancora i colori bianconeri.

Il difensore brasiliano ha prolungato fino al 2025 (con opzione finoa l 2026) il suo contratto con la Juventus: avrebbe potuto attendere il termine della stagione per sapere se i bianconeri parteciperanno o meno alle coppe europee, invece ha deciso di restare a prescindere. Un atto d’amore verso la Juventus, particolarmente apprezzato dai tifosi sui social.

Juventus: chi resterà insieme a Danilo

Danilo non è solo. Altri giocatori della Juventus sembrano intenzionati a restare anche se i bianconeri non dovessero partecipare alle competizioni UEFA nella prossima stagione. Anche se, a differenza di Danilo, a motivarli ci sarebbero non solo l’amore per il bianconero, ma anche situazioni di fatto.

È il caso di Paul Pogba: quale club sarebbe pronto a pagare uno stipendio da top player a un giocatore che ancora deve giocare un minuto in questa stagione? Il francese resterà sia per attaccamento alla Juve, ma anche per potersi rilanciare come giocatore. Secondo Tuttosport è quasi certa, poi, la permanenza dei talenti di casa Fabio Miretti, Nicolò Fagioli, Iling Junior e Matias Soulé, di Manuel Locatelli, Filip Kostic (acquistato in estate dall’Eintracht), Federico Gatti, Daniele Rugani, Mattia De Sciglio e Moise Kean.

Juventus, i dubbi su Chiesa e Bremer

Tuttosport dà per sicura anche la permanenza senza coppe europee di Gleison Bremer e Federico Chiesa, giocatori da cui la Juventus vorrebbe avviare la propria ricostruzione. Il secondo, però, è seguito da tempo da top club internazionali e se dovesse arrivare una super-offerta la Juve avrebbe l’obbligo di valutarla. Un discorso che si potrebbe estendere anche a Bremer, nonostante un contratto lunghissimo (scadenza nel 2027). Per entrambi restare senza giocare in Europa non sarebbe comunque un problema.

Tuttavia la situazione potrebbe cambiare per loro, come per tutti gli altri bianconeri, nel caso si verificasse uno scenario ancora peggiore: se le penalizzazioni dovessero abbattersi sulla Juventus in maniera tragica, precipitando i bianconeri in serie B, allora le valutazioni di club e giocatori sarebbero ovviamente diverse rispetto alla prospettiva di una serie A senza coppe.