Adani bacchetta l'Inter e "deve" difendere Motta, per Cassano De Ketelaere 10 volte meglio di Leao

Dopo il pari col Monza arrivano le prime critiche all'Inter di Inzaghi, ma non a capitan Lautaro. Cassano: "È il miglior attaccante della A, non si discute ma si ama".

Adani e Cassano continuano a far discutere a Viva el Futbol, il programma su Twitch di cui sono protagonisti con Ventola. Nel mirino l’Inter, reduce del deludente pareggio col Monza. E anche Rafa Leao, ancora una volta attaccato da FantAntonio.

Inter e crisi Lautaro: cosa hanno detto Adani e Cassano

L’1-1 col Monza e le scelte di formazione di Inzaghi hanno dato il via alle critiche dei tifosi dell’Inter. Anche Adani non risparmia qualche stilettata ai nerazzurri: “La squadra non è brillante, non è arrembante. A Monza è stato fatto un passo indietro, bisogna dirlo. Mi vanno bene De Vrij, Carlos Augusto, Asllani e anche il sistema con tre punte, ma tutto ciò deve portare a un rendimento superiore”. Giù le mani da Lautaro, questo il diktat di Cassano, che difende il capitano nerazzurro, ancora a secco in questo campionato. “Chi lo contesta non capisce un c… – afferma l’ex attaccante -. Viene da una stagione clamorosa, poi ha giocato la Copa America e non ha fatto vacanze. È il migliore attaccante della Serie A, non si discute ma si ama come giocatore”.

Juventus, da Adani ancora nessuna critica a Motta

Il secondo 0-0 di fila della Juventus, questa volta contro l’Empoli, ha fatto storcere il naso ai sostenitori bianconeri ma non ancora ad Adani. Intervenuto a La Domenica Sportiva, l’ex difensore predica calma: “La Juve ha cambiato tanto, ha inserito giocatori forti e importanti, ma che devono imparare una metodologia in quanto il vero cambiamento c’è stato in panchina”. Il passaggio da Allegri a Thiago Motta richiede tempo. “Dopo tre anni in un certo modo, non si volta pagina in poche giornate. Sì, la Juventus è in ritardo, ma è solida e non concede nulla: deve tirare di più in porta e bisogna fare gol”.

Cassano: nuovo attacco a Leao e il confronto con CDK

Quando l’argomento si sposta su Rafa Leao, Cassano è sempre pronto a pungere. Ennesimo attacco al portoghese, da parte di FantAntonio. E questa volta l’assist glielo fornisce l’ex Milan De Ketelaere, in gol nella sfida tra Atalanta e Fiorentina. “In Italia gli incompetenti fanno passare come un fenomeno Leao e disintegrano De Ketelaere – ha detto -. De Ketelaere è 10 volte più forte di lui, solo che è un bravo ragazzo mentre l’altro canta, fa il modello, mette il cappello al contrario, ogni tanto corre e noi lo facciamo passare per fenomeno”. Cassano ha anche criticato Gerry Cardinale per aver silurato Maldini proprio in seguito all’acquisto del belga, che a Bergamo sta dimostrando tutto il suo valore.