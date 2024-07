Milan, Cardinale al vertice di mercato ma la foto con Ibra, Serena Williams e Travis Scott scatena i tifosi

Visita a sorpresa di Gerry Cardinale nella sede del Milan a via Aldo Rossi, l’obiettivo è parlare di mercato ma sui social spunta la foto con Ibrahimovic, Serena Williams e Loftus-Cheek e i tifosi non ci stanno

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una visita a sorpresa e forse un vertice di mercato. Gerry Cardinale piomba di colpo a Milano e la notizia in pochi minuti fa il giro del web. Il mercato dei rossoneri fino a questo momento ha offerto pochi spunti di entusiasmo ai propri di tifosi con il solo colpo Alvaro Morata che non sembra soddisfare le voglie di vertice della fan base del Diavolo. E la visita del proprietario lasciava pensare a una possibile svolta di mercato.

Cardinale: il vertice con la dirigenza rossonera

Gerry Cardinale piomba in città e intorno alle 13 sarebbe arrivato in sede in via Aldo Rossi. A dare l’annuncio del meeting di mercato è Sky, un vertice con tutti i dirigenti rossoneri che vede la partecipazione del presidente Paolo Scaroni, dell’ad Giorgio Furlani, di Zlatan Ibrahimovic e di Geoffrey Moncada. Un incontro per parlare delle prossime mosse di mercato e provare a calmare gli animi dei tifosi che vogliono colmare il gap con i cugini interisti che sembrano ancora partire favoriti in vista della prossima stagione.

Pavlovic, Fofana e Fullkrug: i nomi caldi sul mercato

Il lavoro della dirigenza rossonera continua, la sensazione è che nel meeting odierno si sia stabilito il budget con cui operare sul mercato ma nel frattempo sono tante le trattative messe in piedi dai dirigenti del Milan. Quella più calda è relativa a Youssouf Fofana, e secondo le ultime voci i rossoneri avrebbero già raggiunto un accordo con il giocatore sulla base di un contratto quadriennale. Ma a rendere meno scontato l’esito dell’affare sarebbe arrivato l’inserimento di Manchester United e Atletico Madrid, due clienti piuttosto scomodi. Ma si tratta anche per Pavlovic, con il difensore serbo del Salisburgo che resta la prima opzione in difesa. E infine sull’attacco il nome più in voga è quello del tedesco Fullkrug, che sembra chiuso al Borussia Dortmund con il Milan che cerca di ottenere anche uno sconto sul cartellino.

La cena con Serena Williams e Travis Scott

Non solo mercato però, dopo la riunione fiume spazio anche a delle attività di marketing con Cardinale che è stato a cena a un evento organizzato con Cincoro al quale era presente il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek, ma anche l’ex campionessa di tennis Serena Williams e il rapper Travis Scott. Sui social è arrivata immediata la foto dell’evento e i tifosi rossoneri si sono lanciati di nuovo all’assalto del patron Cardinale, reo di pensare troppo al marketing e poco all’aspetto sportivo: “Fortuna che dovevano parlare di mercato”, e ancora: “La prima estate di Ibra da uomo mercato del Milan: sport acquatici, relax a Ibiza e concerti hip hop, sembra una battuta ma è tutto vero”. E di commenti anche molto velenosi ne arrivano tanti. Per Cardinale e i dirigenti del Milan è arrivato il momento di rispondere con un colpo di mercato.