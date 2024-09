Inter, gli alibi di Inzaghi scatenano i tifosi nerazzurri ma per il web è tornata la Marotta League

Il tecnico nel mirino dei fan per le sue scelte, ma è anche l'arbitraggio di Pairetto ad aver fatto esplodere la polemica sui social

Il pareggio dell’Inter a Monza ha creato un vero e proprio terremoto sui social. A partire da molti tifosi nerazzurri, che hanno criticato le scelte di Simone Inzaghi, fino a quelli delle altre squadre, che hanno riproposto l’hashtag #MarottaLeague per l’arbitraggio di Pairetto.

Monza-Inter 1-1: l’analisi Inzaghi dopo il mezzo flop

Col big match di Champions League contro il Manchester City alle porte Inzaghi ha optato per il turnover. Fuori Bastoni, Calhanoglu e Barella, neppure entrati, e dal primo minuto un Lautaro Martinez, reduce dagli impegni con l’Argentina, lontano parente del bomber implacabile della scorsa stagione. “Gli sta mancando il gol, è arrivato tardi e ha avuto un problemino, non si è potuto allenare tanto” ha spiegato il tecnico, che ha rispolverato anche Correa. “Questa settimana non ho avuto a disposizione quattro attaccanti su cinque, c’è era solo Correa. Li ho inseriti tutti: siamo abituati ai gol di tutti, non solo di Lautaro”. Quindi ha aggiunto: “In partite come questa bisogna cercare di sbloccare il risultato, ma la squadra è stata un po’ lenta nel giro palla anche se fino al gol di Mota Sommer non aveva fatto parate. Il pareggio non ci soddisfa”.

Che cosa i tifosi dell’Inter contestano a Inzaghi

L’allenatore della seconda stella non viene risparmiato dalla critiche dei tifosi. A non convincere sono state soprattutto le sue scelte. “Non voglio esser pessimista, ma in queste prime quattro partite mi sembra di rivedere l’Inter di due anni fa. Inzaghi non mi è piaciuto per nulla nella scelta degli 11 iniziali e in quest’ansia di vincere per forza e di forzare il tridente stava per perdere sia a Genova sia ieri a Monza” scrive su X Mustan87. “Per me sono due punti persi. Ma c’è una domanda più importante che ogni interista credo si sia fatto: perché Arnautovuic e Correa?” aggiunge un altro utente. “Col modulo solito Asslani non può essere il vice Cahla. Sveglia, Inzaghi” commenta Marcus P. E, ancora, Ale Prince: “Non dico di aver chissà che riserve, ma vedere Correa, Asslani e Arnautovic tutti insieme fa paura”. “Complimenti a Inzaghi per il turnover: due punti persi per andare a giocare a Manchester dove sicuramente perderai. Poi come se non bastasse la perla Correa” chiosa Samuele.

L’errore di Pairetto e il ritorno della Marotta League

Se i tifosi dell’Inter criticano Inzaghi, i sostenitori dei club rivali per il titolo puntano il dito contro l’arbitraggio di Pairetto, che nel finale di partita ha interrotto il gioco frettolosamente per un fallo su Mota, impedendo a Pessina di involarsi verso la porta difesa da Sommer. “E niente ragazzi. C’era il Monza con un pallone solo da spingere in gol all’ultimo secondo, e c’era in tribuna la #MarottaLeague. Giuoco fermo, ovviamente. È il prosieguo della scorsa stagione!” twitta Tiziano. “94esimo: Fallo, l’arbitro concede il vantaggio, giocatore del Monza sta per andare da solo in porta, fischia il fallo. Bentornata, anche se in realtà non te ne sei mai andata #MarottaLeague” afferma Rid The Rock. “La #MarottaLeague è viva e vegeta” sentenzia Giuseppe. Non la pensa allo stesso modo un tifoso interista: “Pairetto fischia, il pallone fa successivamente due rimpalli e Dimarco è già fermo. Di che parliamo?”.