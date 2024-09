Paolo Di Canio dà 3 a Lukaku, bordate anche a Lautaro, De Rossi e Dybala

L'ex Lazio: "Romelu negli ultimi tre o quattro anni non l’ha voluto nessuno", mentre su Lautaro: "Gli manca qualcosa per essere un campione"

Due assist e un gol. Pioggia di complimenti su Lukaku nel poker del Napoli a Cagliari, ma non per Di Canio, secondo cui la prestazione di Big Rom è stata da 3. L’opinionista di Sky ne ha per tutti: da Lautaro Martinez a Dybala, passando per De Rossi.

Di Canio stronca la gara di Lukaku: prestazione da 3

Paolo Di Canio mattatore a Sky. L’opinionista ed ex calciatore ruba la scena al ‘Club’ giudicando negativamente la prova di Lukaku, protagonista della netta vittoria del Napoli di Conte a Cagliari con ben due assist e un gol. “Sì, è vero: ha fatto assist e un gol a porta vuota, quindi bene. Ma la sua prestazione è stata da 3, proprio perché lo apprezzo e lo valuto più di voi”. Di Canio motiva il suo voto negativo al centravanti belga. “È Conte che lo fa rendere. Negli ultimi tre o quattro anni non l’ha voluto nessuno. Lo dimostra il fatto che il Bayern Monaco prende Kane a 100 milioni anziché lui a zero. Sono matti gli altri? La scorsa stagione ha spostato zero alla Roma: sono arrivati sesti anche con lui e Dybala. Ora bisogna vedere cosa sposterà al Napoli, anche se è più facile spostare partendo un decimo posto. Lui farà i suoi 16 o 18 gol, perché non ci sono le coppe: c’è solo quell’obiettivo”.

Inter flop a Monza: Di Canio boccia anche Lautaro

L’ultimo re della classifica marcatori non s’è ancora sbloccato in questa stagione. Che cosa succede a capitan Lautaro? Per Di Canio l’attaccante dell’Inter “ha anticipato ciò che generalmente si verifica tra gennaio e febbraio: ha la gamba pesante e non segna. Forse la Coppa America gli ha tolto energie, però soffre di questi periodi”. Quindi la stilettata: “Pur essendo un giocatore fantastico, gli manca qualcosa per essere un campione. Ora fa fatica anche di testa, non riesce ad aiutare gli altri e a fare ciò che vuole: può essere un problema nella doppia competizione”. C’è anche un altro fattore, poi, da non sottovalutare: l’ottimo avvio di Thuram. “Ha preso la scena al suo posto e mentalmente potrebbe pesare”.

Arrivano frecciate anche a De Rossi e Dybala

La beffa si è concretizzata all’ultimo istante del recupero e la Roma ha visto sfumare la prima vittoria in campionato. L’1-1 col Genoa ha dato il via a nuova polemiche e Di Canio non è certo tenero nei confronti dei giallorossi. Partendo dall’allenatore, dice che “la Roma non può mai prendere un gol così e in questo De Rossi deve crescere, soprattutto nella gestione degli ultimi minuti. Si vede che è un genuino, ma ha difficoltà a distaccarsi dall’immagine dell’idolo dei romanisti: oggi (ieri, ndr) è andato in apprensione polemizzando sul fallo chiesto su Pellegrini. È un segnale di immaturità”. Il discorso si sposta su Dybala: “La sua permanenza ha scombinato i piani. E il primo problema riguarda la crescita di Soulé, che ora diventa più difficile da gestire nonostante l’investimento della società”.