Pagelle Cagliari-Napoli 0-4, Conte gongola: Lukaku cancella Osimhen, Kvara-dona incanta, Meret para tutto

Top e flop della partita Cagliari-Napoli, valevole per la 4° giornata di serie A 2024/2025: due assist e un gol per Lukaku, che ha già trovato un'ottima intesa con Kvara.

Terza vittoria consecutiva per il Napoli di Conte che rifila quattro gol al Cagliari all’Unipol Domus e vola momentaneamente in testa alla classifica. I tifosi azzurri sono già pazzi di Lukaku: due assist e un gol – il secondo in altrettante partite – per il gigante belga. Kvara sugli scudi, ma sulla vittoria dei partenopei pesano anche le super parate di Meret.

Cagliari-Napoli, le scelte di Conte: Lukaku sì, gli scozzesi no

Conte si presenta all’Unipol Domus con Lukaku al centro dell’attacco supportato da Kvara, recuperato dopo la botta rimediata con la Georgia che aveva destato non poca preoccupazione in casa Napoli, e Politano, preferito a Neres. Partono dalla panchina gli scozzesi Gilmour e McTominay. Nicola si affida a Gaetano, ripartito dal Cagliari dopo l’addio alla maglia azzurra in chiusura di mercato.

Lukaku subito decisivo: assist per ‘bomber’ Di Lorenzo

Azzurri avanti al 18′: sponda di Lukaku, tiro di Di Lorenzo dal limite e deviazione fatale di Mina su cui nulla può Scuffet. Secondo gol in campionato per il capitano del Napoli, che in estate sembrava a un passo dalla cessione. Il Cagliari reagisce subito: gran tiro dalla distanza di Azzi, ma Meret è reattivo e devia in corner.

Tensioni sugli spalti, assalto sardo e super Meret

La partita è poi condizionata dalle tensioni che si sono registrate tra le due tifoserie che hanno spinto La Penna a interrompere il match per qualche minuto. Petardi in campo e lancio di oggetti prima della ripresa del gioco. Meret salva gli azzurri con un intervento prodigioso sul colpo di testa ravvicinato di Piccoli, poi è Lukaku a sprecare una potenziale ottima chance sbagliando uno stop su assist capolavoro di Kvaratskhelia. A inizio secondo tempo ancora splendido il portiere del Napoli, autore di una parata pazzesca su Luperto. Meret è in stato di grazia e devia sulla traversa un missile da fuori di Marin.

Lukaku-Kvara, il tesoro di Conte: che feeling

Nel momento migliore del Cagliari, il Napoli trova il gol del raddoppio al 66′ con una ripartenza avviata da Di Lorenzo. Il capitano serve Lukaku che in Sardegna si reinventa assist-man: perfetto il filtrante per Kvara, che va via a Zappa e trafigge Scuffet. I due si invertono i ruoli poco dopo: erroraccio di Scuffet che consegna palla al georgiano, palla in mezzo per Big Rom, che cala il tris. Due gol in altrettante partite per il gigante belga, che Conte ha fortemente voluto nel capoluogo campano. Nel finale primi minuti italiani per Gilmour e McTominay. In pieno recupero, ecco il poker: ennesimo assist di Neres e colpo di testa vincente di Buongiorno, al primo gol con la maglia del Napoli.

Le pagelle del Napoli

Meret 7,5: Più volte finito nel mirino dei tifosi partenopei, compie uno straordinario intervento sul colpo di testa ravvicinato di Piccoli. Si ripete anche su Luperto e sul siluro di Marin. Sulla vittoria del Napoli c’è la sua firma.

Più volte finito nel mirino dei tifosi partenopei, compie uno straordinario intervento sul colpo di testa ravvicinato di Piccoli. Si ripete anche su Luperto e sul siluro di Marin. Sulla vittoria del Napoli c’è la sua firma. Di Lorenzo 7: Capitano, mio capitano. Dopo un’estate turbolenta ha vinto Conte: lo ha voluto fortemente in azzurro e i gol in campionato sono già due.

Capitano, mio capitano. Dopo un’estate turbolenta ha vinto Conte: lo ha voluto fortemente in azzurro e i gol in campionato sono già due. Rrahmani 6: Piccoli è un brutto cliente: il difensore kosovaro soffre non poco la prestanza dell’attaccante sardo.

Piccoli è un brutto cliente: il difensore kosovaro soffre non poco la prestanza dell’attaccante sardo. Buongiorno 7: Altra prova di alto livello: tiene bene la posizione e quando si sgancia propone sempre iniziative interessanti. Nel recupero trova anche il primo gol in azzurro.

Altra prova di alto livello: tiene bene la posizione e quando si sgancia propone sempre iniziative interessanti. Nel recupero trova anche il primo gol in azzurro. Mazzocchi 5,5: Nonostante l’impegno, fatica a decollare.

Nonostante l’impegno, fatica a decollare. Anguissa 6,5: Forse stimolato dall’arrivo di McTominay che rischia di soffiargli il posto, il buon Frank torna a far sentire la sua presenza in mezzo al campo come non accadeva da tempo.

Forse stimolato dall’arrivo di McTominay che rischia di soffiargli il posto, il buon Frank torna a far sentire la sua presenza in mezzo al campo come non accadeva da tempo. Lobotka 6,5: Detta i tempi di gioco del Napoli con personalità e lucidità. (Dal 74′ Gilmour : sv)

Detta i tempi di gioco del Napoli con personalità e lucidità. (Dal 74′ : sv) Spinazzola 6: Preferito a Olivera, l’ex Roma aggredisce con qualità la corsia mancina. Intuizione geniale il tunnel a Marin, ma cala nella ripresa. (Dal 64′ Olivera : 6).

Preferito a Olivera, l’ex Roma aggredisce con qualità la corsia mancina. Intuizione geniale il tunnel a Marin, ma cala nella ripresa. (Dal 64′ : 6). Politano 6: Manca il guizzo che è un po’ il suo marchio di fabbrica. Però è sempre generoso in fase di contenimento. (Dall’81’ Neres 6,5: Altro assist, ed è già il terzo).

Manca il guizzo che è un po’ il suo marchio di fabbrica. Però è sempre generoso in fase di contenimento. (Dall’81’ 6,5: Altro assist, ed è già il terzo). Kvaratskhelia 7,5: Non al top della condizione, il georgiano si accende a tratti. Ma quando lo fa è letale: sua la rete che chiude la partita. (Dal 74′ McTominay : sv).

Non al top della condizione, il georgiano si accende a tratti. Ma quando lo fa è letale: sua la rete che chiude la partita. (Dal 74′ : sv). Lukaku 7,5: Fa a sportellate con Mina, dando vita a un duello appassionante tra corazzieri. Decisivo nell’azione del vantaggio azzurro con l’assist per Di Lorenzo. Concede il bis mandando Kvara a bersaglio. E trova pure il gol, il secondo in altrettante partite. (Dal 74′ Simeone: sv).

Top e flop del Cagliari