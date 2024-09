Lukaku più forte di Lautaro per Zazzaroni: polemica con Caressa

Chi è il giocatore più forte di tutta la Serie A? Pareri opposti per il direttore del Corriere dello Sport e per il noto telecronista romano

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il calcio, si sa, è materia opinabile. Spesso capita di trovare pareri assai discordanti anche tra gli addetti ai lavori. E’ il caso di Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, normalmente ottimi amici ma divisi da un argomento che li ha trovati assai distanti. Si tratta del confronto tra il napoletano Romelu Lukaku e l’interista Lautaro Martinez. Per il direttore del Corriere dello Sport il belga sarebbe più forte dell’argentino. Secondo il telecronista, invece, l’argentino sarebbe il miglior calciatore dell’intero campionato.

Il tema sollevato da Zazzaroni e Caressa

Un tempo c’era Guida al Campionato, storico programma delle reti Mediaset, che faceva i confronti tra i vari calciatori di pari ruolo per capire chi fosse più forte. Le valutazioni erano chiaramente soggettive e non esistevano ancora i social che potevano prendere posizione nei confronti di uno piuttosto che di un altro. Oggi però tutto quello che si dice è soggetto alla feroce critica degli utenti in giro per il web. Zazzaroni e Caressa l’argomento l’hanno servito su un piatto d’argento: Romelu Lukaku contro Lautaro Martinez.

Zazzaroni mette Lautaro al terzo posto

Tutto nasce da una dichiarazione di Fabio Caressa durante il solito dibattito sportivo a Radio Deejay. Si parla di chi possa essere il più forte calciatore di tutta la Serie A e il telecronista non ha alcun dubbio: “Per me il più forte è Lautaro, è un grandissimo giocatore ed è il più forte“. Si apre così il duello poiché Zazzaroni ha idee completamente differenti: “Io sono indeciso tra due. Per me Lautaro è il terzo, il primo è Dybala: è quello che mi fa più divertire. Il secondo è Lukaku“.

L’Inter e la rosa superiore alle altre

A quel punto Zazzaroni ha provato a contestualizzare il suo discorso allargandolo. Anche Calhanoglu è finito tra i candidati, sebbene per il direttore del Corriere dello Sport pur essendo un gran giocatore non può essere considerato il più forte del campionato. “Se dici che è Lautaro posso anche venirti dietro – ammette alla fine il giornalista bolognese -. Per me vincerà la scudetto la squadra che ha giocatori più vicini tra prime e seconde linee e quindi l’Inter. Ha giocatori come Taremi, Frattesi, Bisseck che sono di grande livello“.