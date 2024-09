Lady Dybala: quella notte che ho convinto Paulo a truccare un cadavere

La moglie della Joya si confessa e rivela la passione per la tanatoprassi, ovvero la tecnica di conservazione temporanea dei corpi dei defunti

Cos’è la tanatoprassi? Il vocabolario spiega: “è l’insieme delle cure rivolte e del «trattamento estetico delle salme prima delle esequie». La parola deriva dal greco thanatos ‘morte’ e praxis ‘pratica’. Il professionista che svolge i trattamenti di tanatoprassi è definito tanatoprattore. Cosa c’entra con Dybala e la moglie? Semplice, Oriana Sabatini, la compagna della joya, ha una vera passione per questa pratica.

La rivelazione di Oriana Sabatini

La moglie di Dybala, nel suo podcast ‘Dove andiamo quando sogniamo’, ha rivelato il suo curioso hobby: “Daniel, il proprietario dell’impresa di pompe funebri, mi chiama e mi dice “Ori, adesso arriva un cadavere tra mezz’ora. Sei pronta a venire?” E ovviamente ho detto di sì, erano le 22, avevo già cenato, non avevo altro da fare. C’era una partita tra il Brasile e non so chi, c’era Paulo che voleva vederla ma ho pensato: farò qualcosa di utile, andrò alle pompe funebri”.

Dybala convinto a seguire la moglie

Sabatini continua: “Ovviamente quando lo dico a cena tutti dicono “oh no, peccato, te ne vai…”. Ho chiesto se qualcuno voleva accompagnarmi e tutti si sono interessati, perché ovviamente tutti vogliono spettegolare. Ebbene, alla fine Paulo ha finito per accompagnarmi e mi ha detto “non preoccuparti, resto lì all’impresa di pompe funebri e faccio un giro. Lui è rimasto lì e mi ha accompagnato”.

Oriana Sabatini, che ha frequentato corsi di tanatoprassi, ha già rivelato che “sin da piccola la morte ha attirato la mia attenzione. Ero sempre molto curiosa. Dovendo andare a vivere all’estero ho pensato a cosa fare della mia vita, da qui nasce lo studio della tanatoprassi”.

La scelta di dedicarsi alla tanatoprassi

“Non potevo credere che esistesse questa carriera da tanatopratico. Allora ho pensato: cosa posso fare per soddisfare questi desideri e questo fascino che ho? Ho scoperto questa carriera che si può fare in breve tempo tempo… È una carriera bellissima. A differenza del lavoro che facciamo, è qualcosa di molto anonimo. A volte non vedi la famiglia e la persona per cui lo fai non ti ringrazia“.