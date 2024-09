Cagliari-Napoli sospesa, steward colpito e scontri tra tifosi: Oriali riporta la calma sotto il settore ospiti

Match interrotto per alcuni minuti intorno al 25' del primo tempo per le intemperanze tra opposte tifoserie: decisivo il pronto intervento dell'ex mediano.

Problemi di ordine pubblico a Cagliari in occasione del match contro il Napoli, sentitissimo soprattutto dai tifosi della squadra di casa. La sfida, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A, è stata sospesa per alcuni minuti intorno al 25′ in seguito a un fitto lancio di petardi tra le opposte tifoserie. A farne le spese è stato uno steward della Unipol Domus, rimasto probabilmente colpito da un fuoco pirotecnico.

Cagliari-Napoli, colpito steward e gara sospesa

Tutto è accaduto – appunto – intorno al 25′, dopo un’azione pericolosa che aveva visto protagonista Lukaku e innescata da un recupero a centrocampo di Mazzocchi. Proprio mentre l’esterno del Napoli si faceva medicare lungo la linea laterale, è iniziato il parapiglia. Uno steward ha accusato il colpo ed è stramazzato a terra, proprio in prossimità del settore occupato dai circa 400 supporter del Napoli. Dalla curva del Cagliari è partita a sua volta una randellata di petardi verso il campo e gli animi si sono surriscaldati, circostanza che ha indotto l’arbitro La Penna a sospendere il match.

Entra in campo Oriali: corsa sotto il settore ospiti

Il gioco è ripreso dopo sette-otto minuti di sospensione e dopo che Lele Oriali, dirigente del Napoli, si è recato sotto il settore ospiti per invitare i tifosi alla calma. Anche lo speaker della Unipol Domus ha effettuato più di un avviso, rivolto stavolta alla tifoseria cagliaritana. Dopo la ripresa del gioco c’è stata un’ulteriore breve interruzione, poi la situazione – seppur nel segno della tensione – si è più o meno normalizzata. Piccolo dettaglio: né DAZN o Sky hanno mostrato immagini di quanto accaduto. Durante i lunghi minuti della sospensione, infatti, la soggettiva è rimasta fissa su Mazzocchi intento a medicarsi a bordo campo, o sul direttore di gara.

La rivalità tra Cagliari e Napoli: tutto è nato nel 1997

Tra le tifoserie di Cagliari e Napoli non ci sono buoni rapporti dal 1997, da quando cioè la formazione rossoblu retrocesse in Serie B dopo aver perso lo spareggio col Piacenza, giocato proprio a Napoli. In quella circostanza ci furono degli scontri tra supporter del Cagliari e del Napoli e la rivalità è rimasta accesissima, a dire il vero più in Sardegna che in Campania. Già negli anni scorsi si sono registrati incidenti tra le opposte fazioni, sempre in occasione di sfide tra le due squadre giocate a Cagliari. E stavolta c’è voluto il pronto intervento di un guerriero come Oriali per riportare tutti alla calma.