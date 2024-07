Napoli, non solo Conte: Oriali ha già stregato i tifosi, cosa ha detto e quale sarà il suo ruolo

I fan del Napoli pazzi del nuovo dirigente azzurro: "Era la figura che più di tutte mancava in questo club". E anche Conte lo esalta: "Importante in tutto"

La rivoluzione in casa Napoli prosegue a ritmi sostenuti con l’arrivo di Antonio Conte, che ha già apportato significativi cambiamenti sia negli allenamenti sia nell’ambiente generale. Nell’ambizioso progetto che si sta delineando all’ombra del Diego Armando Maradona, l’ex allenatore dell’Inter non poteva che affidarsi al suo uomo di fiducia: Gabriele Oriali.

Dopo mesi di voci, Oriali è stato finalmente presentato ufficialmente al pubblico di Dimaro, accanto a Conte, e accolto calorosamente sulle note di ‘Una vita da mediano’ di Ligabue. Durante l’evento, Oriali ha risposto alle domande dei tifosi e dei media presenti.

Conte: “Sono altri due occhi oltre ai miei”

Prima di dare la parola a Gabriele Oriali, Antonio Conte ha speso alcune parole di presentazione per il suo collaboratore sul palco di Dimaro: “Che dire di Lele. Ho avuto il piacere e la fortuna di incontrarlo quando venni nominato ct da Tavecchio, che mi chiese se avessi ex amici o ex calciatori da poter introdurre come dirigente in Nazionale. Io non avevo preferenze e lui mi propose Oriali, il primo della sua lista. Dopo dieci minuti, la sua lista l’abbiamo chiusa. Avevo trovato una persona a modo, seria, che parla poco ma si fa capire. È importante in tutto, anche nella gestione con i calciatori. È stato un grande dirigente, ha la capacità di percepire tante situazioni. Sono altri due occhi oltre ai miei. Non è tenero ma giusto e alla fine i giocatori ti rispettano sempre”.

Oriali: “Ci toglieremo delle soddisfazioni”

Gabriele Oriali, che al Napoli ricoprirà il ruolo di coordinatore dello staff, ha condiviso le sue impressioni sul clima attuale in casa partenopea: “Dopo l’esperienza negativa dello scorso anno, c’era un po’ di preoccupazione. Dopo questi giorni, sono molto contento perché il gruppo si impegna ed è un buon punto di partenza. Ci vorrà tempo per capire e lavorare, ma noi non abbiamo troppa pazienza”.

Riguardo al suo contributo alla squadra azzurra, Oriali ha dichiarato: “Porto la mia esperienza, i miei trascorsi da giocatore e da dirigente. La fortuna mi ha accompagnato, raggiungendo traguardi che all’inizio non immaginavo. Posso dire che farò il possibile per portare valore aggiunto al Napoli. Avrò la gestione della prima squadra, ho la fortuna di avere ottimi dirigenti che mi daranno subito una mano e che mi hanno fatto sentire parte del progetto. Ci toglieremo delle soddisfazioni”.

Il coordinatore dello staff: “Faremo l’impossibile per voi tifosi”

Tra il pubblico e i media presenti, una pioggia di domande ha accolto Oriali, tra cui quella su chi, secondo lui, sia stato il calciatore più forte contro cui ha giocato: “Maradona è il più forte che ho affrontato. Burgnich? Alla mia prima convocazione avevo 17 anni e mezzo, mi misero in campo con una leggenda. Dopo cena, andai in camera, spensi la luce e mi misi sotto le lenzuola: sembravo una mummia. I tempi sono cambiati, c’era molto più rispetto prima nei confronti delle leggende come Facchetti, Mazzola, Suarez e tanti altri. Loro, oltre che compagni in campo, sono stati compagni di vita. Mi hanno fatto capire cosa deve fare un calciatore per arrivare a grandi livelli. Mi hanno instradato come uomo oltre che come calciatore”.

Infine, Oriali ha esaltato Napoli con entusiasmo: “Siete impagabili. Passione ed entusiasmo contagioso. Io sono un nordico, ma davanti a voi faremo l’impossibile per ripagare la fiducia e l’entusiasmo dei tifosi”.

Tutti pazzi per Oriali: tifosi in delirio sui social

L’impatto di Lele Oriali dopo le sue parole sul palco di Dimaro ha fatto impazzire di entusiasmo i tifosi del Napoli. Espressioni di stima e felicità per la presenza del nuovo coordinatore dello staff sono state condivise tramite commenti su X. Un utente ha scritto: “Proteggetelo, mai avuta una figura così importante in società”. Un altro ha aggiunto: “Era la figura che più di tutte mancava in questo Napoli”.

Altri commenti seguono la stessa linea: “Mi sono bastate le sue parole per cacciar via ogni dubbio e perplessità. Non so dove arriveremo quest’anno, ma sarà una bellissima stagione”. Infine, un tifoso ha espresso tutto il suo entusiasmo: “Non ci credo che Oriali sia nel nostro club. Sono innamorato perso. Persona di qualità umana che non si trova in un calcio pieno di clown esaltati. Ha un carisma incredibile. Lunga vita al Mediano”.