Napoli, Hermoso più lontano: De Laurentiis risponde male a un tifoso e alimenta le speranze del Milan

Il presidente ha replicato con un certo fastidio a chi gli chiedeva di prendere il difensore spagnolo: se gli azzurri avessero abbandonato la trattativa i rossoneri avrebbero strada libera

Il Napoli pare frenare su Mario Hermoso: lo suggerisce anche una risposta venata da un certo fastidio che Aurelio De Laurentiis ha dato ad un tifoso nella sede del ritiro degli azzurri a Dimaro. Una frase che, a questo punto, alimenta le speranze del Milan, anch’esso interessato al difensore spagnolo.

Napoli, anche De Laurentiis in ritiro a Dimaro

Arrivato a Dimaro, la sede del ritiro del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha assaporato in prima persona l’entusiasmo dei tifosi azzurri per la nuova stagione, segnata dall’arrivo di Antonio Conte in panchina. Durante un incontro con i supporter azzurri, però, De Laurentiis s’è lasciato scappare una risposta infastidita su Mario Hermoso, il difensore svincolato che il Napoli sta seguendo ormai da settimane.

Napoli, la risposta di De Laurentiis su Hermoso

De Laurentiis stava firmando alcuni autografi in mezzo ai tifosi quando uno di loro ha citato il difensore spagnolo. “Presidente, prendi Hermoso!”, ha detto il tifoso del Napoli, a cui De Laurentiis ha risposto in maniera perentoria e sicuramente poco simpatica. “Vedo che di calcio capisci molto poco…”, la risposta di ADL al sostenitore azzurro, una frase che fa pensare che Hermoso non interessi più al Napoli.

Napoli, troppi difensori per ingaggiare anche Hermoso

D’altra parte con gli arrivi di Rafa Marin e Alessandro Buongiorno, il pacchetto di centrali difensivi del Napoli di Conte è, almeno numericamente, piuttosto fornito: contando anche Rrahmani, Ostigard, Natan e Juan Jesus il numero di centrali arriva a 6, senza dimenticare che anche Di Lorenzo e Olivera sono utilizzabili nella difesa a 3 che Conte sta provando nei primi giorni di ritiro. La risposta di De Laurentiis sembra rimandare proprio a questa abbondanza: solo se dovesse partire qualcuno dei difensori oggi in organico, il Napoli probabilmente tornerebbe su Hermoso.

Hermoso: Milan pronto a subentrare al Napoli

Nel frattempo però, il numero dei club interessati allo spagnolo ex Atletico Madrid è aumentato. Dopo l’Inter, che senza l’uscita di De Vrij non può però dare l’assalto decisivo a Hermoso, ecco che anche il Milan s’è messo sulle tracce del difensore. La notizia è stata riportata da Sky Sport, secondo cui lo spagnolo sarebbe la principale alternativa al serbo Strahinja Pavlovic, che il Salisburgo non lascerebbe partire facilmente. Senza la concorrenza del Napoli, la strada del Milan verso Hermoso sarebbe di sicuro più agevole.