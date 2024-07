Il Napoli di Conte parte con un 4-0 all'Anaune: Spinazzola apre le danze, poi è goleada con Cheddira ispirato

Gli azzurri battono 4-0 la formazione dilettantistica trentina. Il modulo scelto da Conte per la prima è il 3-4-2-1 con esterni propositivi e trequartisti chiamati ad accentrarsi.

Prima sgambata per il Napoli che ha inaugurato la nuova stagione contro la formazione dilettantistica dell’Anaune. Conte punta sul 3-4-2-1 e rivoluziona la squadra a gara in corso per dare giustamente spazio a tutti. La partita la sblocca il nuovo arrivato Spinazzola proprio sul finale del primo tempo. Nella ripresa poi gli azzurri dilagano con Cheddira che si procura e trasforma un calcio di rigore e combina bene con i compagni partecipando all’azione che porta all’autogol di Comini e al poker di Gaetano.

Il modulo scelto è il 3-4-2-1

Carichi di lavoro pesante e una condizione fisica che inevitabilmente non può essere brillante. Ma contro l’Anaune, per il Napoli, l’aspetto più rilevante è quello tattico. Antonio Conte imposta la squadra con un 3-4-2-1, che possiamo considerare il suo probabile modulo di partenza anche per l’inizio ufficiale della stagione. Davanti a Caprile il terzetto di difesa è composto da Rafa Marin, Rrahmani e Juan Jesus. Mazzocchi e Spinazzola a tutto campo con Anguissa e Cajuste in mezzo. Simeone è la punta centrale, con Politano e Lindstrom a supporto.

Potere alle fasce: la chiave del primo tempo del Napoli

Proprio gli esterni sono la chiave del gioco nel primo tempo. Politano e Lindstrom stringono molto in campo, permettendo a Mazzocchi e Spinazzola di avanzare sulle rispettive corsie di competenza. Proprio nel finale del primo tempo gli azzurri colpiscono con l’ex romanista bravo a tagliare sull’assist di Politano ed insaccare alle spalle dell’estremo difensore dell’Anaune. Partenopei non particolarmente fluidi nella manovra ma efficaci e continui nella ricerca della porta avversaria. Gionta, numero 1 dei trentini, salva il risultato in diverse occasioni.

Nella ripresa arriva la goleada azzurra

Nella ripresa girandola di cambi, come normale che sia. Trova immediatamente gloria Cheddira dal dischetto. Pochi minuti dopo Gaetano trova il tris a seguito di una combinazione proprio con il centravanti marocchino e propizia l’autorete di Comini. Il poker è invece di Ngonge, ancora una volta sfruttando la verve di Cheddira che in questa circostanza fa sponda dal limite dell’area.

Top del Napoli

Mazzocchi 7 Gionta gli nega due volte il gol ma l’esterno di Scampia è un moto perpetuo. Il modulo di Conte, inoltre, ne mette in risalto le caratteristiche.

Flop del Napoli

Cajuste 6 Di bocciati veri e propri non ce ne sono, data anche la caratura dell’avversario. A metà campo, però, lo svedese sembra ancora non aver trovato i giri giusti

Napoli-Anaune: il tabellino del match

Reti: 44′ Spinazzola, 53′ rig. Cheddira, 56′ Gaetano, 73′ Ngonge

Napoli 1° tempo (3-4-2-1): Caprile; Rafa Marin, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Cajuste, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Simeone.

Napoli 2° tempo (3-4-2-1): Contini, Mezzoni, Ostigard, Natan; Zerbin, Russo, Iaccarino, Mario Rui; Ngonge, Gaetano; Cheddira

In panchina: Turi, Sorrentino, Popovic, Ambrosino, Mezzoni, D’Avino.

Allenatore: Antonio Conte

Anaune Val di Non (3-4-2-1): Gionta (63′ Weber); Comini (58′ Falvo), Menapace (58′ Barbi), Faes (58′ Pezzi); Casagrande (58′ Bizzarri), Borghesi (58′ Graifenberg), Pangrazzi, Ferreira (58′ Badjan); Micheli, Belcastro (58′ Kamberaj); Biscaro

Arbitro: Schmid di Rovereto