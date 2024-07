Napoli, Politano ora suda con Conte: dopo l’attacco a Spalletti la battuta al veleno su Garcia 

Parlando della durissima preparazione atletica degli azzurri a Dimaro col nuovo tecnico l’attaccante s’è lasciato andare a una frecciata contro l’allenatore francese

Matteo Politano sta sudando con i compagni nel ritiro del Napoli sotto la guida di Antonio Conte, ma nonostante la fatica non perde la vena polemica: dopo il post contro Luciano Spalletti quando l’Italia è stata eliminata da Euro2024, a Dimaro l’attaccante s’è lasciato andare a una battuta al veleno contro Luis Garcia.

Napoli, Politano suda con Conte a Dimaro

Matteo Politano aveva già lavorato con Antonio Conte all’Inter, quindi sapeva bene a cosa andassero incontro i giocatori del Napoli nel ritiro di Dimaro sotto la guida di Antonio Conte. L’attaccante, come i suoi compagni, si sta impegnando al massimo nella durissima preparazione atletica organizzata dal tecnico salentino e dal suo staff: giornalisti e tifosi lo hanno visto spesso tirare il gruppo, ma anche restare a lungo sull’erba, a fine allenamento, per riprendere fiato.

Napoli, la battuta al veleno di Politano su Garcia

Proprio parlando della preparazione atletica di Conte, Politano s’è lasciato andare ad una battuta velenosa contro Luis Garcia, il tecnico con cui il Napoli iniziò la scorsa deludente stagione. L’attaccante partecipava all’incontro serale con i tifosi insieme ad Amir Rrahmani e Pasquale Mazzocchi, che ricordava come, essendosi aggiunto al Napoli solo nel mercato di gennaio, non avesse partecipato agli allenamenti di Garcia dell’anno scorso a Dimaro. “Io la preparazione dell’anno scorso non l’ho fatta”, ha detto Mazzocci. “Neanche noi!”, l’immediata replica di Politano, seguita dalle risate di Rrahmani: una frecciata diretta a Garcia, accusato dopo le prime uscite dello scorso anno di avere tolto benzina al Napoli con una preparazione atletica sbagliata.

Euro2024, Politano e l’attacco social a Spalletti

Quella contro Garcia non è la prima recente uscita polemica di Politano contro un allenatore. L’attaccante del Napoli aveva fatto parlare di sé qualche settimana fa, quando aveva punzecchiato il c.t. dell’Italia Luciano Spalletti dopo l’eliminazione della Nazionale da Euro2024 negli ottavi di finale, ad opera della Svizzera. Politano aveva pubblicato su Instagram una storia con un omino che alza le mani e le braccia, come a dire “e quindi? Tutto previsto”. Un post che aveva fatto immediatamente pensare a una critica rivolta al c.t., colpevole di averlo escluso dalle convocazioni per gli Europei.