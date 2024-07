Napoli, Conte rifiuta il ruolo di favorito: i tifosi di Inter e Juventus all’attacco: “Maniavantismo già visto”

Il nuovo tecnico del Napoli parla in conferenza stampa ma rifiuta il ruolo di “terzo favorito” nella prossima stagione: sui social arriva l’attacco dei suoi ex tifose di Juve e Inter

Strategia o parole sincere? Antonio Conte comincia la sua prima stagione sulla panchina del Napoli con un compito piuttosto complicato, quello di riportare gli azzurri ai vertici della serie A dopo una stagione che definire drammatica (sportivamente s’intende) potrebbe essere addirittura riduttivo. Ma nella conferenza dal ritiro azzurro a Dimaro, il tecnico prova a gettare acqua sul fuoco rispetto alle ambizioni della formazione partenopea.

Conte smentisce le agenzie di betting

A Napoli l’arrivo di Antonio Conte ha sortito il primo effetto, benché anche il più semplice, quello di riportare entusiasmo e voglia di provare a vincere. Ma ovviamente con l’entusiasmo arrivano anche le speranze. In conferenza il tecnico è stato stuzzicato sugli obiettivi in vista della prossima stagione. “Le agenzie di betting ci danno come terzi favoriti? Direi che lo scorso anno c’è stato un gap netto, sono 41 punti di distanza dall’Inter e -.15 dalla quinta per la Champions. Questa è la realtà dei fatti. Chi fa pronostici e previsioni deve essere ragionevole, altrimenti si finisce in qualcosa non dico di ridicolo ma non veritierio. C’è questo margine e in più è andato via un giocatore simbolo come Zielinski che ha rinforzato propio l’Inter. Potremmo perdere Osimhen, fossi nelle agenzie di betting rivedrei le previsioni”.

Conte e l’accusa di “maniavantismo”

Le parole del tecnico finiscono subito per fare il giro dei social. Niente di assurdo nelle dichiarazioni dell’allenatore del Napoli ma i suoi vecchi tifosi, quelli di Juventus e Inter, sono pronti ad andare all’attacco: “Ho sempre sostenuto che quest’uomo può essere visto come una guida forte e autorevole solamente da persone con bassa autostima. Una delle persone più deboli che io abbia mai visto”, dice Wazza. Mentre Mina commenta: “Lui potrà concentrarsi solo sul campionato mentre tutte le altre perderanno energie preziose con le coppe europee. Già mette le mani avanti ma ormai lo conosciamo”. E ancora: “Sta già provando a far passare un probabilissimo piazzamento in zona Champions come un miracolo”.

Il rapporto difficile con Inter e Juventus

La prossima stagione sarà per Antonio Conte ancora più delicata di quelle affrontate in passato. Il tecnico pugliese siede sulla terza panchina di una big italiana dopo le esperienze con Juventus e Inter. Le avventure a Torino che a Milano sono state coronate dalla vittoria del titolo ma la separazione dalle due piazze non è avvenuta in maniera indolore. Tanti tifosi nerazzurri hanno accusato Conte di essere “scappato” da Milano di fronte alle prime difficoltà, mentre i tifosi della Vecchia Signora lo hanno criticato per l’incapacità di dare alla sua squadra anche una dimensione europea. A guardare Conte con attenzione ci saranno anche i tifosi del Milan che per mesi hanno invocato il suo arrivo prima dell’avvento in panchina di Paulo Fonseca.