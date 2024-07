Il Napoli riavrà radio ufficiale con Chiariello per le partite? De Laurentiis intanto accende i tifosi

L'ìndiscrezione sull'accordo con una radio privata, intanto a Dimaro torna il sereno tra il presidente e i tifosi mentre Conte fa lavorare la squadra

“Oggi pomeriggio salgo sugli spalti da voi”. E’ l’ultima promessa fatta da Aurelio De Laurentiis ai tanti tifosi del Napoli accorsi a Dimaro-Folgarida ad assistere e sostenere gli azzurri in ritiro. Il presidente dei partenopei è arrivato venerdì in Val di Sole, mantenendo un profilo basso fino ad oggi, quando si è finalmente presentato sul campo per supportare la squadra allenata da Antonio Conte. Dopo aver abbracciato l’allenatore sul terreno di gioco, il presidente è stato accolto calorosamente dai tifosi che pare abbiano già dimenticato l’ultimo suo film horror: la stagione calcistica 2023-24. In un video TikTok pubblicato da Napoli.zon, si vede De Laurentiis promettere ai tifosi di raggiungerli nel pomeriggio in tribuna, suscitando già grande entusiasmo tra la folla che lo ha implorato: “Portaci Chiesa”.

Napoli, tregua tra De Laurentiis e i tifosi partenopei

Sembrano lontani i giorni delle contestazioni contro Aurelio De Laurentiis. La scorsa stagione è stata caratterizzata da un periodo lungo, eterno e difficile per il presidente del Napoli, criticato dai media e insultato ripetutamente dai tifosi. Tuttavia, la situazione sembra essersi calmata. Da quando è stato annunciato l’arrivo di Conte, i fischi si sono trasformati in applausi e il rapporto con i tifosi sembra essere rinato significativamente, segnalando una possibile pace o almeno una tregua del tifo organizzato.

Napoli, Conte: lavoro sul campo e il supporto tifosi a Osimhen

Intanto, Antonio Conte continua il lavoro sul campo. In conferenza stampa il neo tecnico azzurro ha già fatto una promessa: “A fine anno ogni calciatore della rosa ne uscirà migliorato”. E tra le grane del Napoli c’è sicuramente Victor Osimhen che rimane, tuttora, il giocatore più acclamato dai tifosi presenti nel ritiro. Al suo ingresso in campo, i tifosi in tribuna hanno intonato il coro “Victor, Victor, Victor!” e molti gli hanno urlato “Resta”. Anche se la speranza che Osimhen rimanga è alta tra i tifosi, le probabilità sembrano piuttosto scarse considerando gli ultimi movimenti sul calciomercato internazionale dei top club.

Napoli, nuove trattative per la Radio ufficiale del club

Novità arrivano sul fronte mediatico. Lo scorso anno sembrava tutto fatto per ridare una radio ufficiale al club partenopeo: dagli stand rappresentativi di Radio CRC in Abruzzo a Castel di Sangro agli speaker dell’emittente radiofonica napoletana che annunciavano i gol durante le amichevoli. Dopo aver chiuso i rapporti con Radio Kiss Kiss Napoli, ADL ha trattato a lungo con la radio di Salvatore Isaia per avere una nuova emittente radiofonica ufficiale. Tutto è saltato a fine estate e nessuna radio si è più fatta avanti per accontentare le richieste economiche del club pari a 700mila euro a stagione. Ora tutto si riapre: Radio CRC torna in lizza per diventare la nuova radio ufficiale del Napoli con Umberto Chiariello, volto noto di Canale 21 ed opinionista dell’emittente radiofonica, possibile radiocronista delle partite di campionato, stando all’indiscrezione lanciata da calcionapoli24.

Napoli, il ds Manna considera Gyokeres impossibile come acquisto

Insieme a De Laurentiis a seguire gli allenamenti della squadra c’era anche il ds Giovanni Manna che a margine della sessione di lavoro azzurra si è intrattenuto con alcuni tifosi per firmare autografi e rispondere anche a qualche domanda sulle prossime mosse azzurre sul mercato e sulla situazione di Osimhen. “Prendere centravanti dello Sporting Victor Gyokeres? Impossibile. Per quanto riguarda Victor è un professionista, un eccellente giocatore, un top player, io ci ho parlato e sa benissimo che non è cambiato assolutamente niente. E’ del Napoli, sa benissimo che chi è del Napoli deve lavorare e avere il giusto atteggiamento anche se c’è questo tipo di accordo che ancora oggi non sappiamo come andrà a finire”.